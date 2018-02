Oliu (Sabadell): "Vamos a aprovechar el vacío" de Banco Popular en pymes

"Nuestro reto es aprovechar la situación en pymes para liderar este mercado. Hay un vacío que podemos aprovechar. Antes había otro [Banco Popular] que quería competir". Con esta claridad, Josep Oliu, presidente de Banco Sabadell, define uno de los cuatro pilares del plan estratégico 2020 que ha presentado hoy ante el mercado. La meta es pasar de una cuota del 11,4% a una del 12,5% en pymes.

Los otros tres son la reducción de costes en Reino Unido -en España descarta cierre de oficinas y despidos-; la reducción de los activos tóxicos, al menos 6.000 millones en tres años; y beneficiarse de las subidas de tipos, que se esperan a partir de 2019.

Con ello, el beneficio esperado del grupo para dentro de tres años es de más de 1.400 millones, frente a los 801 millones de finales de 2017.

Oliu deja claro que el plan "no contempla operaciones corporativas". Además, no ve "necesidad de ellas en España", porque ve "más afianzadas" a las cajas. Lo que no descarta es poner en valor su inmobiliaria Solvia.

Economía española

La entidad prevé un crecimiento del 2,5% para la economía española este año; del 2,4% en 2019 y del 2% en 2020. A Oliu ya no le preocupa la situación en Cataluña, ya que lo que le alarmó "fue la inestabilidad institucional, que me da la sensación de que se va resolviendo". "Siempre que estemos dentro del marco constitucional -que ya era hora de que esto ocurriera-, me parecerá bien lo que pase", añade.

Una de las claves para recortar costes en Reino Unido será la desconexión de la plataforma de Lloyds, que se prevé para el fin de semana del 21-22 de abril.

El objetivo a medio plazo de Oliu es que Sabadell sea el cuarto grupo en España (lo es teniendo en cuenta TSB, pero en el ránking español le supera Bankia). "Sin operaciones corporativas será difícil", reconoce el banquero.