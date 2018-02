Llega el 'día D' de los gastos hipotecarios: el Supremo se pronuncia sobre las demandas

Esta semana llega el día más temido y esperado por bancos y clientes de la banca: el pronunciamiento del Tribunal Supremo sobre los gastos hipotecarios. El Alto Tribunal ha fijado el próximo miércoles 28 de febrero como la fecha en la que abordará las dudas surgidas en las demandas por los costes de constitución de hipotecas. Lo hará en respuesta a recursos frente a la Audiencia Provincial de Oviedo.

La cuestión es compleja. El Supremo ya se pronunció hace dos años declarando nulos los contratos en los que el cliente asumía todo los gastos, como ha sido práctica habitual en las últimas décadas. Dicho fallo provocó una oleada de demandas.

Pero el Alto Tribunal dejó sin resolver una cuestión que ha generado un caos en las resoluciones judiciales: cuánto deben devolver los bancos a los clientes que reclamen. Eso es lo que debería resolverse este miércoles.

Hasta ahora, ha habido sentencias completamente dispares en función de la provincia y juzgado: que el banco lo devuelva todo; que se reintegre la parte de notaría y registro (un tercio del total), pero no el Impuesto de Transmisiones y Actos Jurídicos Documentados (IT y AJD); y que el juez que la entidad sólo debe devolver la mitad, del total o de la notaría y registro. Es decir, que el banco debe pagar al cliente, pero no se sabe si el 100%, el 50%, el 33% o el 17%.

Balance

De momento, las sentencias han variado en función de audiencias provinciales: 10 de 18 han fijado ya que se devuelva todo, según Fonfría Abogados.

La discusión que se pondrá sobre la mesa el miércoles girará principalmente en torno al Impuesto. Los demandantes se agarran a que la ley de IT y AJD no especifica quien es el sujeto pasivo del mismo, por lo que puede ser el banco o el cliente. Las entidades argumentan que hay un reglamento que desarrolla la ley que el sujeto pasivo es el titular de la hipoteca. Los demandantes responden que un reglamento nunca puede contradecir a una ley. Será el Supremo quien decida quién tiene razón.

"Los créditos no tienen por qué hacerse ante notario. A quien beneficia que las hipotecas pasen por el registro es a los bancos. Los clientes ya pasan este trámite para inscribir la vivienda a su nombre. Por tanto, quien tiene que afrontar todos los gastos y el Impuesto es el banco", defiende José Ángel Martínez, director jurídico de Unive Abogados. Sólo este bufete, tiene en marcha 1.500 demandas y 100 sentencias a favor.

Aunque todavía no hay provisiones públicas por los gastos hipotecarios, en el sector se dan por hecho

Diversos cálculos elevan el número de potenciales demandantes hasta seis millones y el posible impacto para la banca en 18.000 millones de euros. Desde el sector consideran que van a ganar la pelea del Impuesto de Transmisiones y que el daño máximo está acotado en 3.000 millones.

La banca prefiere mantener silencio sobre esta cuestión. El ruido de demandas y posibles impactos juega un efecto llamada que quieren evitar. De hecho, ninguna entidad ha optado todavía por hacer provisiones por los gastos. Es un factor que tan sólo ha surgido en un informe, el de Deloitte sobre Banco Popular, que calculaba dotaciones por esta problemática.

La banca quiere evitar a toda costa que haya un efecto llamada que le obligue a buscar soluciones como en las cláusulas suelo. Por ello es clave el asalto del miércoles. Uno de los dos contendientes -bancos o clientes- saldrá noqueado. Pero todavía queda combate.