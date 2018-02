España al fin 'pesca' algo del brexit : Admiral se traslada de Londres a Madrid

Este miércoles, la aseguradora de automóviles británica Admiral ha confirmado que establecerá su base en Madrid para ofrecer sus servicios a los consumidores europeos después del brexit. Ya cuenta con su marca en España, Francia e Italia.Según adelantó The Financial Times, precisará un lugar en el que establecer de manera permanente una base para poder controlar y servir a todos sus establecimientos, algo que hasta ahora se realizaba desde Londres (Reino Unido).

La capital española ha sido elegida frente a otras más populares que han preferido otras aseguradoras, Luxemburgo, Dublín y Bruselas, donde el otras empresas que han huido del brexit han establecido sus centros de operaciones.

"Ya tenemos dos neogicos en España, por lo que conocemos el mercado y el regulador", ha dicho Geraint Jones, consejero delegado de Admiral. El CEO de la empresa ha hecho alusión a que España no se encuentra como uno de los destinos más populares de las empresas británicas tras el brexit. Visto como una ventaja, Jones ha asegurado que no está entre los más buscados, pero eso hace que no demasiada gente esté "llamando" a ese regulador, por lo que pueden hacerse con parte del mercado.

Los datos de Admiral

Al mismo tiempo que la compañía ha anunciado su traslado ha presentado sus resultados del pasado 2017. Los datos de la empresa muestran un aumento del beneficio del 45%, alcanzando los 404 millones de libras (455.994.888 de euros). En el ejercicio anterior a este logró 278 millones (313.770.287 millones de euros).