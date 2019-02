BMW (DriveNow) y Mercedes (car2go ) fusionan sus marcas de carsharing en Share Now

Los dos gigantes alemanes crean una alianza global para ganar en el terreno del coche compartido. Share Now es el nombre de la nueva empresa de carsharing flexible que une a car2go (Daimler AG) y DriveNow (BMW Group) bajo una misma marca.

Este acuerdo trae una flota de más de 20.000 vehículos de BMW, Mercedes-Benz, smart y MINI que está disponible en 30 ciudades europeas y de Norteamérica. El acumulado de estas marcas son cuatro millones de clientes que ya están registrados en este servicio.

Olivier Reppert, antiguo CEO de car2go, estará al frente de la empresa conjunta de carsharing. "Combinando la experiencia y los recursos de dos servicios de carsharing potentes, Share Now seguirá creciendo en el futuro y convenciendo incluso a más personas que viven en ciudades para que opten por nuestro servicio de movilidad", explica Reppert.

Ahora empezaremos a analizar la situación y a decidir qué combinación de modelos de BMW y MINI podemos ofrecer a los madrileños como parte de la flota" David Bartolomé (Share Now)

La flota y el programa de car2go continuarán siendo los mismos en Madrid por ahora, Share Now tiene previsiones de ampliar el servicio. "Este es el principio de Share Now. Ahora empezaremos a analizar la situación y a decidir qué combinación de modelos de BMW y MINI podemos ofrecer a los madrileños como parte de la flota", anuncia David Bartolomé, Director de Desarrollo de Negocio de Share Now Iberia.

A largo plazo, el objetivo de la compañía es establecer un servicio integral en una única aplicación de carsharing. Durante los próximos meses, en principio, los vehículos llevarán el nombre de ambas marcas, car2go y Share Now. Después de este periodo de transición, se introducirá la nueva marca en todos los vehículos.