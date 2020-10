El turismo 'arruina' a las empresas catalanas: asumirán el 20% de las pérdidas en España

Cataluña asumirá el 20% de las pérdidas que espera el sector turístico en España este año. En concreto, la caída en la actividad económica desde que comenzó la pandemia costará 21.734 millones a las empresas de esta comunidad autónoma, de los 106.159 millones que se perderán a nivel nacional.

Este perjuicio es muy superior al que sufrirán hoteles, empresas de transporte y agencias de viaje en otros destinos clave. En Andalucía, se prevé una caída en la facturación de 16.507 millones de euros, mientras que en la Comunidad de Madrid y Baleares se esperan pérdidas de, aproximadamente, 14.000 y 13.000 millones de euros, respectivamente.

Por su parte, el golpe del coronavirus en la Comunidad Valenciana se cobrará 11.876 millones de euros y la caída en el negocio de Canarias se traduce en 10.572 millones menos. En total, con un verano marcado por las restricciones a la movilidad, cuarentenas, cierre de fronteras y pérdida de confianza, el sector turístico volverá a los niveles de ingresos de 1995.

"Estaremos situados en los niveles de 1995, sin descontar la inflación y sin tener en cuenta que la capacidad de oferta de entonces no era ni de lejos la actual, con lo cual el impacto es muchísimo más doloroso y grave ahora", ha explicado el vicepresidente de Exceltur, José Luis Zoreda.

En términos interanuales, Cataluña y Baleares serán los destinos españoles más afectados tras "la evidencia de la caída del gasto turístico de los extranjeros en los trimestres donde se concentra la actividad en Baleares y el litoral catalán, junto a la dependencia de la demanda europea, de largo radio y turismo de negocio en Barcelona que condicionará el cierre de año en Cataluña".

La patronal asegura que la Ciudad Condal, como los principales destinos urbanos, experimentará "una profunda pérdida de actividad económica por la pandemia y la depresión de los viajes de negocios, incentivos y congresos y la mínima presencia de demanda internacional el resto del año".

Las perspectivas no son positivas. La mayoría de los empresarios catalanes no esperan recuperar los niveles de ventas de 2019 al menos hasta 2022, aunque un 23% cree que esto no se conseguirá hasta 2023 o años posteriores. Sólo un 19% espera hacerlo en 2021.

En general, la actividad turística ha sufrido un desplome de más del 70% respecto al año pasado, con un fuerte impacto en el empleo: a principios de octubre todavía había 595.000 trabajadores afectados, con 281.000 afiliados menos que en 2019 y 315.000 personas incluidas en un Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE).