Cientos de emprendedores con préstamos de Enisa, en el alambre: "Nos reclaman los pagos este mes"

Cientos de emprendedores que han recibido apoyo financiero de Enisa, dependiente del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, y que se encuentran en una situación crítica por el impacto del coronavirus en su negocio, están reclamando al organismo público poder aplazar los vencimientos de los préstamos otorgados, el próximo este 31 de marzo. Pero de Enisa no han recibido más que palabras de comprensión ante las dificultades... y el recordatorio de que, de momento, tienen que seguir cumpliendo con los pagos.

"No podremos aguantar mucho más", lamenta un joven empresario que recibió un préstamo de Enisa de unos 50.000 euros y que ahora afronta a finales de mes uno de los pagos del préstamo (que el organismo reclama cada tres meses). "No estamos pidiendo una condonación de la deuda, solo que se aplacen los pagos, nos parece sorprendente que todavía no lo hayan solucionado, nosotros creamos empleo, más de 20, muchos de ellos menores de 30 años", dice.

"Entre nuestras participadas hay empresas con préstamos de Enisa", comenta el gestor de un fondo que invierte en empresas de reciente creación. "No puede ser que el Gobierno se llene la boca anunciando medidas económicas de calado como las de la pasada semana y que no se puedan aplazar los pagos a los préstamos de un organismo público como Enisa, enfocado para emprendedores", añade.

"Estamos a la espera de instrucciones del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo", dicen en Enisa

"Hace dos días me llegó correo electrónico de Enisa con aviso de liquidación", comenta el fundador de una empresa tecnológica (este diario ha acordado no identificar los nombres de los afectados). "Contacté con el responsable de Enisa que hace seguimiento de mis préstamos, y me dijo que entendía que la situación es delicada, y que están viendo qué solución dar", señala. "Tengo que enviar datos actualizados de negocio, plantilla, deuda... no se si estudiarán caso por caso".

Desde el departamento de comunicación de Enisa, con el que se puso en contacto este diario el lunes, no se quisieron hacer "comentarios al respecto", y tan sólo se indicó que está "a la espera de instrucciones del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo".

"Uno de mis clientes es una gran cadena hotelera, representa cerca de la mitad de mi negocio", comenta el director de otra pequeña empresa que cuenta con un préstamo de Enisa. "Hace dos semanas me llamaron para decirme que reducían un 50% mi contrato; y hace tres días que lo cancelaban todo", recuerda. "A esta compañía las medidas económicas anunciadas por el Gobierno la pasada semana le pueden ayudar, a la hora de aplicar un Erte, por ejemplo, pero a nosotros no nos afecta", se queja.

En 2019 Enisa preveía superar los 600 proyectos financiados con 214 millones de euros

"Creo que la mayoría de los emprendedores entendemos la complejidad del momento y que para Enisa tampoco será fácil articular todo esto, espero de todas formas que se esté trabajando en una solución rápida", añade el mismo empresario. "Para un banco y sus clientes será más sencillo, es una decisión que tiene que tomar el banco, pero aquí Enisa no puede tomar esas decisiones, hace lo que puede, depende de Industria o de Economía", apunta.

"Cuando una empresa con un préstamo de Enisa pasa por dificultades, puede negociar una mayor flexibilidad en los pagos, esto es algo que siempre se ha hecho", explica el fundador de una pequeña empresa turística con préstamos del organismo público. "Quizá ahora sea momento de que un fondo cubra las carencias solicitadas para todos", propone. "Ponerse ahora a estudiar caso por caso es muy complicado y llevará tiempo, algo que ahora no tenemos", advierte.

Enisa depende de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, integrada, a su vez, en el Ministerio de Industria. En su accionariado participan la Dirección General del Patrimonio del Estado, con el 97,60 %, y también el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (2,21%), el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (0,12%) y el ICEX (0,07%).

En 2018, último ejercicio del que Enisa ha presentado una memoria en su web, aprobó 534 operaciones de inversión por importe de 74,5 millones. El pasado año el organismo estimaba, en septiembre, poder dar cobertura a más de 600 proyectos con una inversión de 214 millones.

En octubre de 2018 Enisa designó como consejero delegado a José Bayón, ingeniero industrial por la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) e ingeniero de producción y logística por la Universidad Técnica de Múnich (TUM). Bayón ha trabajado en grandes multinacionales como Daimler AG, Airbus, General Electric o General Dynamics y en el sector público, habiendo sido concejal de Economía y Hacienda y Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Segovia con el PSOE.