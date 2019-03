Disney, cerca del 'monopolio' audiovisual mundial

El imperio de Disney continúa creciendo. La última adquisición ha sido la de 21st Century Fox, por la que el gigante audiovisual ha desembolsado 71.300 millones de dólares (62.840 millones de euros). Con esta nueva operación, la compañía de Mickey Mouse se acerca a hacerse con el 'monopolio' del mercado mundial.

Es una de las tantas adquisiciones que ha realizado en los últimos años y con ella se convierte en la mayor compañía de producción de películas con un 27,7% de cuota de mercado en Norteamérica. Disney alcanza este porcentaje gracias al 11,56% que poseía 21st Century Fox y al 16,23% de la propia compañía. Si se observa el mercado global, se calcula que la nueva compra le daría el control del 40% de la taquilla.

Lejos quedan otras multinacionales del sector como Warner Bros, que posee el 15,12%; Sony, con el 12,1%; Universal, con un 11,45%; y Paramount Pictures, que tiene el 10,69%, según los datos de statista.

Disney es, además, la compañía de medios de comunicación y entretenimiento más grande del mundo y ha llegado a esta situación tras hacerse con otros imperios como Pixar, Marvel y Lucasfilm. Pero, ¿cuándo comenzó la multinacional la carrera por hacerse con la mayor parte del mercado?

La compra de Pixar

El 25 de enero de 2006, la empresa presidida por Robert Iger anunció la compra de Pixar Animation Studios. Lo hizo por 7.400 millones de dólares (46.472 millones de euros) y Steve Jobs, fundador de desde ese momento de la nueva filial, pasó a ser accionista mayoritario. Hasta ese momento, ya se habían producido varias y exitosas colaboraciones.

Los superhéroes de Marvel

Solo tres años después, Disney hizo público que compraría Marvel Entertainment por 4.000 millones de dólares (3.495 millones de euros). Con esta adquisición, la compañía se hacía con los derechos de alrededor de 5.000 personajes del universo Marvel. Pasaron a ser de los estudios Los Vengadores, Hulk, Capitán Amércia, Iron Man...

Sin embargo, no tendría la licencia de uso de todos, X-Men, Deadpool y Los cuatro fantásticos aún serían de Marvel, puesto que pertenecían entonces a 20th Century Fox. Con esta nueva adquisición, ya forman parte de Disney, y algunos ya lo han 'celebrado' a su manera.

Feels like the first day of ‘Pool. pic.twitter.com/QVy8fCxgqr — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) 19 de marzo de 2019

Lucasfilm y Star Wars, nueva batalla ganada

La última adquisición antes de 21st Century Fox fue la de Lucasfilm. En 2012 Disney adquirió la productora de películas fundada por George Lucas y con ella las franquicias fílmicas de Star Wars e Indiana Jones por 4.050 millones de dólares (3.538 millones de euros).

Y llegó 21st Century Fox

Este miércoles 20 de marzo, la creadora de clásicos como 'Toy Story', 'Mulán', 'Tarzán' y 'El Rey León', entre tantos, confirmaba que se hacía con los derechos de 21st Century Fox, la división de entretenimiento de Fox. Ya en 2017 anunció que existía uno de los acuerdos comerciales más ambiciosos de la historia. La compra no solo incluía ya a los superhéroes que no se pudieron adquirir con Marvel, sino que también se haría con 'Avatar', 'Alien', la saga completa de 'Star Wars', 'Titanic' y 'El planeta de los simios'.

No obstante, el acuerdo no acabó ahí. La oferta que se hizo en 2017 se ha incrementado un 36% finalmente. De los 46.190 millones de euros iniciales, Disney ha terminado por desembolsar 62.840 millones.

Con este, no solo se hace con las superproducciones, también toma el control de los canales FX y National Geographic y el 30% del servicio Hulu.

En cuanto a la pequeña pantalla, Fox cuenta con una de las series más importantes de la historia de la televisión, 'Los Simpson', que cumplen 30 años. Además, también es responsable de 'Modern Family', 'Family Guy', 'This is Us', 'American Horror Story' o 'The Americans'. Ahora, serán el competidor más fuerte para plataformas como Netflix.

El futuro de Hollywood

Si se tienen en cuenta los datos del pasado año, la unión de ambas majors podría generar unas ventas en taquilla inalcanzables por otras. Muestra de ello es lo recaudado por 'Black Panther', 'Los Vengadores: Infinity War', 'Los increíbles 2' y la segunda parte de 'Deadpool'.

Entre Disney y 21st Century Fox podrán controlar casi la mitad del mercado estadounidense. En 2017, la primera recibió alrededor del 65% de sus ingresos gracias solo a 'Star Wars: el último Jedi', una cifra récord para un estudio de Hollywood -suelen obtener un 55%-, según el 'Wall Street Journal'.