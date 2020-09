Díaz no logra un acuerdo para alargar los ERTE y Garamendi exige más medidas

Los ministros de Trabajo y Seguridad Social, Yolanda Díaz y José Luis Escrivá, no han conseguido este viernes un acuerdo para prorrogar los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) más allá del día de 30 de septiembre en que decaen -según la norma actual- todos aquellos que están en vigor en la actualidad.

A pesar del optimismo con el que afrontaban la cumbre los agentes sociales (los sindicatos habían manifestado que esperaban que del día de hoy saliera una nueva fecha de vigencia para estos esquemas), la cumbre celebrada en Palma de Mallorca con los representantes de Cepyme, CEOE, UGT y CCOO ha terminado sin ninguna conclusión. El diálogo se retomará el lunes y Yolanda Díaz ha avanzado que la negociación será "dura".

El presidente de la CEOE,Antonio Garamendi, ha exigido en rueda de prensa que los ERTE se prorroguen para todos los sectores en los que sea necesario, dado que el Ejecutivo ya había adelantado que estudiaba únicamente una prórroga para los sectores más afectados en los que no se había recuperado la actividad, es decir: turismo, ocio, transporte y hostelería, principalmente.

Coincide con él Unaí Sordo, secretario general de CCOO, quien ha afirmado que "ir a una revisión sectorial de la prórroga de los ERTE no es una buena idea". Para ilustrarlo ha puesto como ejemplo a un supermercado que, sin pertenecer a un sector que a priori pueda necesitar la prórroga de los ERTE, sí podría necesitarlo por el hecho de estar ubicado en un lugar turístico como Ibiza.

Exoneración de cuotas y cuantía de las prestaciones

El representante de los empresarios ha pedido que se modifique el actual sistema de exoneraciónde cotizaciones a la Seguridad Social (que exime a las empresas del pago de parte de las cuotas a la Seguridad Social de sus empleados), ya que considera que no tiene sentido premiar a las compañías con una exoneración de los trabajadores que ya están en activo, sino que lo necesario es eximirlas del pago de las cuotas de los empleados que no han podido activar y siguen en ERTE.

"Las exoneraciones tienen que ir a las empresas que no tengan a la gente trabajando, no discutimos lo que se ha hecho hasta ahora, pero no vemos que tenga sentido financiar a las empresas que están contratando", ha apuntado.

Los sindicatos han pedido al Ejecutivo también que las prestaciones que cobran los trabajadores en ERTE no bajen del 70% de la base reguladora al 50%, una propuesta que el Ejecutivo ha dicho que va a estudiar ya que considera injusta.

Piden más medidas

Más allá de los ERTE, Garamendi ha pedido más medidas: "esto no lo arreglan los ERTE, hacen falta más medidas hasta que se pueda recuperar la actividad", ha reivindicado Garamendi en alusión a medidas de estímulo como bajadas de impuestos como las aplicadas en otros países. "El paquete para salvar al turismo de Reino Unido ha sido de 33.000 millones; el de España, de 4.000", ha puesto de ejemplo.

Sobre la polémica en torno a la posibilidad de conceder bajas de incapacidad temporal a los padres de niños que tengan que estar en cuarentena a pesar de tener un PCR negativo, que ha generado controversia por las distintas versiones que han dado ministros como Yolanda Díaz, Nadia Calviño o el propio vicepresidente, Pablo Iglesias, Garamendi ha explicado que no era el tema principal de la reunión, pero que sí se estudiará próximamente.

Aún así, ha lamentado que el Gobierno no haya informado a los empresarios de su propuesta. "Que nos tengamos que enterar por la prensa... reclamo que nos enteremos primero nosotros. Además, encima de que nos enteramos por la prensa nos toca preguntar al Gobierno cuál es su postura, porque el Gobierno es uno no doce personas. No creo que haya sido la mejor postura", se ha quejado.