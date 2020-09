Iglesias anuncia que los padres podrán pedir la baja si sus hijos están en cuarentena sin ser positivos.

Los padres con hijos en edad escolar que tengan que hacer cuarentena y hayan dado negativo en la covid-19 podrán pedir la baja laboral. Así lo ha anunciado este miércoles el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, en una entrevista en laSexta.

El líder de Podemos ha explicado que, en ese caso, los padres podrán solicitar una "incapacidad temporal que tenga reconocido al menos el 75% de las cotizaciones sociales". "Entre el Ministerio de Inclusión y el Ministerio de Trabajo van a extender esa incapacidad temporal también para esos supuestos", ha asegurado.

"Es una cuestión de salud pública, no les podemos decir a los padres que no sean responsables. Si el niño tiene fiebre y no tiene a nadie con quien dejarlo, vamos a legislar la figura de la incapacitación temporal", ha insistido el vicepresidente.

Baja laboral retribuida

Esta es una novedad respecto a lo anunciado por el Gobierno este pasado martes, ya que entonces, la ministra de Hacienda comunicó que sólo los padres con hijos que diesen positivo en coronavirus tendrían derecho a una baja laboral retruida.

"Cuando uno de los niños o cualquier otro miembro de la familia sea positivo, hay obligación de mantener la cuarentena por parte de los convivientes directos y eso se tiene que acompañar de la baja laboral que permita la ausencia del trabajo", especificó Montero.