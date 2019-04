La verdadera historia de la 'fake news' contra Daniel Lacalle

Daniel Lacalle, nuevo gurú económico del Partido Popular, anda estos días envuelto en una agria polémica a cuenta de una entrevista publicada el pasado domingo por el diario El Economista. En esa conversación, y ante una pregunta sobre pensiones, aparece la siguiente respuesta: "España es el único país que, con respecto a otros países que han estado en una situación similar, ha elevado las pensiones. Los demás las han reducido hasta el 40%. Por tanto, el debate no es cuánto se revalorizan, sino cuánto se recortan. Un 20%, un 30% o un 40%. Todos los países que han ido por el camino impositivo han aumentado la edad de jubilación y reducido el porcentaje de reemplazo".

Esa respuesta ha dado pie a que el presidente del Gobierno, en primer lugar, y el resto del Ejecutivo y del PSOE a continuación, la hayan emprendido contra Lacalle por querer bajar las pensiones en España si gana Pablo Casado las elecciones generales del 28 de abril. El problema es que cualquiera que haya leído la entrevista completa sabe perfectamente que eso no es verdad, entre otras cosas porque en la respuesta inmediatamente anterior Lacalle dice lo siguiente: "Los ingresos de la Seguridad Social no tienen ningún problema. Las cotizaciones están a nivel récord. De ahí que tengamos que ver la solución desde un punto de vista global. Los países que han reducido sus pensiones tenían un problema de cuentas públicas. Y las pensiones se ponen en peligro cuando están en peligro las cuentas del país".

Consciente de la polémica generada, este lunes El Economista ha publicado un audio con la respuesta completa de Lacalle en el que, literalmente, asegura lo siguiente: "Yo no quiero que se bajen las pensiones". Lo que no se entiende muy bien es por qué el periódico omitió esa frase de la respuesta publicada y dejó la puerta abierta a la confusión.

En cualquier caso, Vozpópuli ha querido contactar con Lacalle para que aclare la polémica y éste ha denunciado una "manipulación torticera" de sus palabras: "Esto es una fake news absoluta e institucional, lo que están repitiendo hoy los ministros y los secretarios de Estado es una mentira a sabiendas".

"Yo estaba criticando la políticas que ponen en peligro las cuentas públicas porque esas son las que llevan a recortar las pensiones. Me referí a los países que están siguiendo las mismas políticas de PSOE y Podemos, fundamentalmente Portugal y Grecia, donde han recortado las pensiones durante estos últimos años. Todos los países que han llevado a cabo intentos de mejorar los ingresos de la Seguridad Social vía más impuestos han acabado recortando las pensiones o alargando la edad de jubilación", asegura Lacalle en declaraciones a este periódico.

Lo que dice la ley

Preguntado por cuál es su verdadera propuesta para las pensiones, el economista del PP se mantiene fiel a la que ya está aprobada por ley en España: "Garantizarlas y revalorizarlas un mínimo anual del 0,25% y un máximo del IPC más el 0,50%".

Curiosamente, Lacalle es de la opinión de que el pago de las pensiones no tiene por qué ser un problema en el futuro con el progresivo envejecimiento de la población. "No estoy de acuerdo cuando se dice que las pensiones no se van a poder pagar. En España suponen el 11% del PIB y la estimación más alta de gasto va a llegar al 15% en el futuro. Son perfectamente financiables. Lo que tenemos que garantizar es que haya crecimiento, empleo e inversión para reducir el impacto de la longevidad, y eso también se hace con políticas de natalidad e inmigración".

El número 4 de la lista del PP por la circunscripción de Madrid reconoce que el nivel de las pensiones es actualmente "razonable" y destaca que "España ha conseguido algo muy difícil en un país que estaba al borde de la quiebra: mantener y aumentar las pensiones". Y remata: "Por eso lo que tenemos que hacer es continuar avanzando, pero sin volver a poner a España al borde de la quiebra".

Lacalle está convencido de que el PSOE ha utilizado sus palabras para tapar las declaraciones del líder de los socialistas catalanes, Miquel Iceta, que se ha mostrado partidario de aceptar la independencia de Cataluña si en un futuro referéndum una clara mayoría de catalanes están a favor. "Todo esto es de libro: Iceta introduce la mayor bomba electoral, diciendo claramente que en algún momento se va a dar la independencia a Cataluña, y entonces buscan rápidamente a quién pueden atacar", destaca Lacalle.

¿Será más cuidadoso Lacalle a partir de ahora en sus entrevistas para no tener problemas? "Yo no tengo que tener cuidado, no he dicho nada de lo que me están acusando. Soy víctima de un ataque mentiroso y falso", se defiende. En su opinión, los ataques que está recibiendo se parecen a los sufridos por Manuel Pizarro en la campaña electoral del año 2008.