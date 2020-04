Correos registra más de 800 positivos por coronavirus entre sus empleados

Correos tiene encomendado garantizar la prestación del Servicio Postal Universal (SPU), también durante los días que dure el estado de alarma por la crisis del coronavirus, por lo que desde el pasado 16 de marzo sus empleados continúan trabajando. Según los datos internos actualizados a fecha del lunes, a los que ha tenido acceso Vozpópuli, la compañía registra ya 801 casos positivos por coronavirus entre su plantilla.

Desde que comenzó el estado de alarma, en Correos trabaja el "personal mínimo imprescindible" para prestar el servicio postal público obligatorio. Esto se traduce en que, cada día, acude a su puesto de trabajo cerca de un 25% de la plantilla, compuesta en total por 53.000 trabajadores. Antes de que se decretara la situación excepcional, el día 10 de marzo, la compañía optó por retirar de sus puestos a personas incluidas en grupos de riesgo.

Así las cosas, la cifra de los 801 contagios atañe a 743 centros de trabajo de Correos en toda España, y coloca a la empresa como uno de los colectivos más afectados por los contagios, siempre por detrás del personal sanitario. Junto a los casos registrados hasta ahora, el cálculo interno apunta a que el número de contactos estrechos con los positivos, a menos de un metro de distancia, ha sido de 2.152 personas, que a fecha del lunes se encuentran en cuarentena. Además, otros 1.118 empleados ya han pasado por ese proceso y se han incorporado de nuevo a trabajar.

En este sentido, cuando se detecta un caso por coronavirus (confirmado, posible o probable, según la clasificación del Ministerio de Sanidad) en un centro de trabajo de Correos se aplica el protocolo establecido: cuarentena de los trabajadores, cierre y desinfección del espacio físico y reapertura con un equipo de trabajadores diferente.

Guantes y mamparas

Desde hace unas semanas, la red de Correos dispone de equipos de protección individual (mascarillas, guantes y gel desinfectante) y se han instalado 4.500 mamparas protectoras en todas sus oficinas de Correos "con la finalidad de incrementar la seguridad de los trabajadores y proteger su salud", apuntan desde la empresa.

No obstante, los representantes de los empleados consideran que las medidas no se implementaron a tiempo y denuncian que durante los primeros días del estado de alarma los trabajadores tuvieron que acudir a sus puestos de trabajo - desde la oficina hasta repartir cartas y paquetes- sin mascarillas o guantes. "Se cometió una irresponsabilidad, que fue abrir las oficinas sin tener protección", denuncian fuentes sindicales, que señalan que en los primeros días los trabajadores no contaban con los equipos necesarios.

De hecho, en una carta enviada a todos los empleados de la compañía, a la que ha tenido acceso este periódico, el presidente de Grupo Correos, Juan Manuel Serrano, reconocía el día 19 de marzo que había habido un retraso en la recepción de guantes y geles que debían haber llegado la semana anterior, pero que tuvieron que ser destinados a hospitales sin suministro básico para atender a los afectados por la pandemia. Sin embargo, en esa misiva asegura que desde el lunes (16 de marzo) la red de Correos dispone de guantes y geles y que las mascarillas "no son estrictamente necesarias" en el conjunto de la compañía. Dos días más tarde, el 21 de marzo, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana aprobaba en el BOE la distribución de dos millones de mascarillasadquiridas por el Gobierno a los empleados de Correos.

Con todo, insisten desde la empresa, desde hace semanas todas las actividades de Correos se están desarrollando siguiendo las instrucciones emanadas del Ministerio de Sanidad, "para preservar la salud de los trabajadores y clientes". De momento, seguirá trabajando cada día cerca del 25% de su plantilla y las oficinas continuarán abiertas con horario reducido, de 9:30 a 12:30.