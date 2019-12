El Consejo de Seguridad Nuclear usará móviles de Huawei pese al veto de Defensa

El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) seguirá utilizando teléfonos móviles del fabricante chino Huawei. Una marca que ha sido vetada por el Ministerio de Defensa para el acceso a sus sistemas de información. Huawei sufre desde el año pasado la presión del gobierno norteamericano, quien la acusa de espionaje para el régimen dictatorial chino a través del filtrado de información de sus teléfonos móviles, pese a no existir ninguna prueba concluyente al respecto.

Hace sólo unos meses Vozpópuli publicaba la compra de una veintena de terminales móviles de Huawei por parte del CSN, una operación que se realizó vía concurso público. Un concurso con el que se hizo Vodafone, compañía que decidió apostar por los equipos de la marca asiática para el organismo. El CSN se encarga garantizar la seguridad nuclear y la protección radiológica tanto del ciudadano como del medio ambiente.

Empleados del Consejo de Seguridad Nuclear utiliza desde entonces esa partida de teléfonos móviles para comunicarse tanto entre sí como con otras personas fuera del organismo. Este periódico contactó con el CSN para confirmar si se continuarían utilizando los teléfonos de Huawei pese al veto del Ministerio de Defensa, una llamada que el CSN reconoció recoger a través de un terminal de esta marca.

Los miembros del consejo del CSN no utilizan teléfonos móviles de Huawei

"Los teléfonos de Huawei están dentro de una red segura que monitoriza posibles fugas de información de forma constante. No hemos detectado nunca nada anómalo desde que utilizamos teléfonos móviles de esta firma", explican desde el Consejo de Seguridad Nuclear.

El organismo matiza que los miembros del consejo no utilizan en ningún caso teléfonos móviles del fabricante chino que tanta controversia a levantado desde el año pasado en Estados Unidos primero, y luego casi por contagio en diferentes países del mundo.

Defensa no veta a otros ministerios

El Centro de Seguridad Nuclear asegura que se han mantenido reuniones con el Ministerio de Defensa en torno al uso de terminales Huawei, encuentros en los que la cartera que dirige Margarita Robles no ha establecido ningún impedimento para que otros ministerios utilicen dispositivos de Huawei. Además, aseguran que el año que viene volverá a realizarse otro concurso público para dotar al organismo de nuevos teléfonos móviles.

Donald Trump ha renovado otros tres meses la moratoria para vetar el uso de los servicios de Google en los teléfonos móviles de Huawei. Es la tercera vez que Donald Trump extiende dicha moratoria. Una decisión que ha provocado que la enseña de Shenzhen lance sus terminales sin los servicios del buscador norteamericano.

Esto supone que desde ahora y hasta que no se clarifique la situación sus móviles se comercializarán sin aplicaciones como Google Maps, Gmail o Drive instaladas de serie. No existe posibilidad de instalar directamente tampoco otras apps como WhatsApp, Facebook o Instagram, dado que no se incluye la Play Store -tienda de aplicaciones de Google-.

Los usuarios que deseen disponer de las apps de Google tendrán que descargarlas e instalarlas a través de otras alternativas, básicamente descargando las aplicaciones desde Internet al móvil. Una operación que levanta desconfianzas, dado que la descarga de aplicaciones en bruto desde Internet no cuenta con los mismos requisitos de seguridad que si se instalan desde la Play Store.