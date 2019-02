La comunidad china en España plantea demandas contra BBVA por el cierre de cuentas

Nuevo frente para BBVA. La comunidad china en España estudia demandar al banco tras el bloqueo masivo de cuentas que se ha producido en los últimos seis meses.

Un reconocido despacho de la capital, que cuenta con una alianza con uno de los mayores bufetes chinos, sopesa emprender acciones legales.

"Lo ocurrido es tremendo", dicen fuentes del despacho con las que contactó el miércoles este diario. "Es una muestra de la falta de herramientas que hay en España para tratar con clientes no nacionales", consideran. "Depende de como se justifique la toma de decisión por parte del banco, pero podría tratarse de una vulneración del derecho fundamental a la no discriminación por razón de origen, raza o religión", explica. "Estamos estudiando las medidas legales que se pueden tomar", asegura.

El viernes se ha organizado una manifestación ante las puertas de BBVA en el Paseo de Recoletos de Madrid

Alfredo Li, portavoz de una plataforma de 4.000 afectados chinos, sostiene en declaraciones a Vozpópuli que BBVA no ha avisado correctamente a sus clientes chinos sobre la actualización de los datos, y afirma que la entidad no ha obrado bajo los requisitos que le exige el Banco de España. Al igual que otros ciudadanos chinos afectados, estudia presentar demandas.

BBVA recalca que la entidad ha actuado de forma correcta y que ha avisado a todos sus clientes con el tiempo suficiente para la actualización de sus datos. Además, insiste en que el cierre masivo de cuentas no sólo ha afectado a la comunidad china. "Los clientes reciben un trato similar y, por tanto, si no han actualizado su información en el plazo en el que se les requiere, se debe bloquear la cuenta hasta que regularicen su situación", subraya el banco.

Manifestación histórica

David Ding, director de la cadena de radio China FM, indica que la Embajada China en Madrid tiene previsto contactar con el Ministerio de Exteriores para plantear una queja. "Ya hay ciudadanos chinos que han acudido a la vía judicial", afirma, y recuerda que el viernes se ha organizado una manifestación ante las puertas de la sede de la Fundación BBVA, en el Paseo de Recoletos de Madrid.

El bloqueo de las cuentas ha afectado a ciudadanos chinos de todo tipo de condición y edad. Una empleada de una de las mayores consultoras internacionales, que trabaja en un rascacielos situado en Madrid, cuenta que su nómina ha sido retenida por la medida de BBVA. "No podía esperar que esto me pasara como clienta del banco, no he podido cobrar mi mes de trabajo", lamenta.