Así es la comida a domicilio que piden los españoles: de la italiana a la turca

El mercado de la comida a domicilio sigue ganando adeptos en España, algo que se ha incrementado aún más en los últimos meses, pasando más tiempo en casa. Un mercado que gana cada vez más peso y que, según un análisis interno de Just Eat -uno de los principales operadores en este segmento-, aportó 2.418 millones de euros a la economía española en 2019, de los cuales 740 procedieron de los pedidos online.

Con los restaurantes cerrados durante meses, este tipo de negocio, que sí estaba permitido durante el estado de alarma, funcionó como salvavidas para muchos negocios, que se sumaron a esta vía para poder facturar.

"Los restaurantes que ya disponían del servicio a domicilio vieron aumentar sus pedidos entre un 40-50% durante este periodo", asegura Just Eat en su Gastrómetro, en el que apunta a que se ha registrado un aumento del 200% en las altas de los restaurantes en esta plataforma respecto el mismo periodo del año anterior.

Tal y como se desprende del último estudio sobre Plataformas Food Delivery, realizado por la app de finanzas personales Fintonic, en las semanas de restricciones el 10% de la población española solicitó comida a domicilio por estas vías, con un importe medio de 46 euros por pedido. Según Fintonic, el porcentaje se ha mantenido en julio, aunque ese gasto medio ha crecido un 12%, lo que ha propiciado que el negocio generado aumente un 36%.

¿Qué se cena en España?

No obstante, qué es lo que se pide cambia según en qué punto de la geografía estemos. Si hacemos un escáner por España, Just Eat reseña que la italiana es el tipo de cocina más pedida por los usuarios del país; seguida de la oriental, la turca, la americana y la japonesa. Pese a ello, no todas triunfan por igual en todas las provincias y se pide diferente en cada una de ellas.

En este sentido, y según los datos de Just Eat, en la Comunidad de Madrid, Zaragoza, Ávila, Navarra y Soria es protagonista la comida oriental, mientras que en la costa este de la península, así como en las islas Baleares y Canarias y el sur, la que más se vende es la italiana.

Asimismo, la plataforma registra que destaca la irrupción de la gastronomía coreana, que ha crecido más de un 257% respecto al año anterior. El resto del ranking de los tipos de comida con mayor crecimiento en volumen de pedidos lo completan la comida hawaiana, con el poke como plato estrella (+221%), las crepes (+135%), la comida vegana (+95%) y la africana (+71).

Una forma de consumir que está más arraigada en grandes ciudades como Madrid, Barcelona o Valencia, pero que está creciendo en número de restaurantes en otras como Las Palmas de Gran Canaria, Sevilla o Murcia.