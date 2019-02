La CNMV analizará el impacto reputacional en BBVA del caso Villarejo

La Comisión Nacional del Mercado de Valores quiere saber cuál ha sido el impacto reputacional del Caso Villarejo en BBVA y para ello examinará detenidamente el informe financiero anual que la entidad debe presentar en las próximas semanas.

Fuentes cercanas al regulador han asegurado a Vozpopuli que no serán suficientes "unas líneas" en la memoria. La CNMV quiere que el banco elabore una explicación contundente en la que se exponga el daño de imagen que han supuesto las supuestas escuchas para el banco y cuales son las soluciones que aportan.

Caso Villarejo

La presidencia de honor de Francisco González fue puesta en cuestión tras la publicación de informaciones que detallan un espionaje masivo realizado por Cenyt, la empresa del excomisario José Manuel Villarejo, hoy en prisión, a periodistas, empresarios y políticos para neutralizar, al menos, el asalto de Sacyr, con el apoyo aparente del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, al banco entre 2004 y 2005.

El presidente del BBVA, Carlos Torres, ya anunció en la presentación anual de resultado que el banco dejará que finalice la investigación abierta por PwC para tomar una decisión sobre el futuro de Francisco González, actual presidente de Honor de la entidad.

Torres subrayó que el banco no tendrá contemplaciones con el resultado del informe forensic y además aseguró que sería muy grave si fueran ciertas las noticias publicadas en los medios. No obstante, afirmó que ahora es el momento de investigar, no de juzgar, para esclarecer los hechos "cuanto antes pero sin llegar a conclusiones precipitadas".

De hecho, PwC ya anunció a la entidad que el informe forensic tardará meses en realizarse dada la complejidad del caso. Se trata de documentación muy amplia de hace más de 15 años y eso supone un despliege de recursos y tecnología muy amplio. Es por ello, que la firma tiene a un equipo de 40 personas trabajando en el caso.

La segunda investigación

El BBVA tomó la decisión de comenzar esta nueva investigación a comienzos de enero tras salir en los medios varios casos obre escuchas a personalidades políticas y empresarias del país. Unos negocios que el banco desconocía por completo y que buscan esclarecer con esta investigación.

"Las noticias que surgen en mayo de 2018 hablan de pagos al grupo Cenyt, a partir de ahí hay una investigación interna, el alcance de la investigación en ese punto era investigar la relación contractual y en una revisión ordinaria de esos aspectos, con la complejidad añadida de una relación que se remontaba a 15 años atrás, solicitamos la ayuda de Garrigues en esa etapa y se comprobó que efectivamente Cenyt había prestado diversos servicios, pero no se encontró ninguna documentación que revelasen seguimientos o comunicaciones intervenidas. A partir de enero, por las noticias que aparecen, decidimos ampliar los recursos dedicados a la investigación y el esquema que tenemos ahora es que Garrigues lidera la investigación, externa, hemos sumado a Uría como asesor legal y decidimos hace una semana y media que PwC realizara labores de investigación", declaró Torres.