Carrefour y Alcampo se 'agarran' a la letra pequeña del BOE y empiezan a vender textil y otros productos

Llevaban casi dos meses vendiendo únicamente productos alimentarios, pero el cambio de fase les ha permitido poner a la venta otros productos como el textil. Carrefour y Alcampo (Auchan), dos de las grandes cadenas de hipermercados que operan en España, han empezado este lunes a vender artículos de todo tipo en los centros ubicados en las provincias que ya están en fase 1, como ha podido saber Vozpópuli.

En este sentido, los dos gigantes franceses han encontrado la fórmula para empezar a dar salida en sus tiendas físicas a los productos que desde hace cerca de dos meses no pueden vender más allá de su canal online. La norma general, hecha pública el pasado sábado, es que en esta fase solo pueden abrir los comercios que tengan una superficie útil de exposición y venta igual o inferior a 400 metros cuadrados, y con un 30% de su aforo, a excepción de aquellos que se encuentren dentro de parques o centros comerciales sin acceso directo e independiente desde el exterior, que no abrirán hasta la fase 2.

No obstante, Alcampo y Carrefour no se rigen por este punto de la orden ministerial, ya que no aplica a los establecimientos y locales comerciales minoristas que ya estaban abiertos al público desde que se decretó el estado de alarma. A los hipermercados les compete el punto siguiente, que estos días ha pasado más desapercibido, y que recoge que estos establecimientos y locales podrán continuar abiertos, pudiendo ampliar la superficie útil de exposición y venta hasta 400 metros cuadrados, para la venta de productos autorizados "en dicho artículo 10.1u otros distintos".

Es decir, que los hipermercados, que durante estas semanas han vendido sólo productos alimentación, pueden ya en la fase 1 vender no solo los productos que se recogieron como esenciales (productos farmacéuticos, tecnológicos o papelería), sino otros diferentes, como el textil, productos de electrónica o bazar.

Venta desde el lunes

Así las cosas, Carrefour envió un mail a los representantes de los trabajadores el lunes en el que comunicaba que, a partir de ese día, sus centros ubicados en los territorios de la fase 1 podrán tanto reabrir su sala de ventas hasta un máximo de 400 metros cuadrados adicionales como "proceder a la venta de todo tipo de productos en dicha área, esto es, tanto alimentos y productos de primera necesidad (únicos permitidos hasta la fecha) como cualesquiera de aquellos cuya venta dejó de estar permitida como consecuencia de la declaración del estado de alarma".

Por su parte, fuentes de Alcampo consultadas por este periódico cuentan que también han utilizado esa área para vender artículos que hasta ahora no podían colocar en los lineales y que varían según el hipermercado, ya que "se adaptan a la zona según las necesidades a cubrir".

MediaMarkt abre sus tiendas a medias

El caso de MediaMarkt es, también, curioso. La compañía ha abierto este lunes 11 de mayo todas sus tiendas en España -estén o no en parques y centros comerciales- pero solo para vender productos tecnológicos, recogidos entre los artículos que sí podían estar a la venta desde que se decretó el estado de alarma.

"Los artículos que estarán disponibles para los usuarios serán aquellos necesarios para trabajar desde casa y para la educación a distancia, como ordenadores, tablets, sus equipos periféricos (impresoras, escáneres, teclados...) y televisores", cuentan fuentes de la compañía a Vozpópuli.

¿Por qué entonces no habían levantado la persiana hasta ahora? "La decisión de abrir en este momento es porque estamos capacitados para abrir con totales garantías de seguridad. Llevamos trabajando desde hace semanas en un plan de medidas y protocolos que garantice una vuelta segura a la actividad", apuntan.