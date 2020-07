La Cámara de Comercio de Barcelona advierte de numerosas cancelaciones tras los brotes

El presidente de la Cámara de Comercio de Barcelona, Joan Canadell, ha asegurado que los últimos brotes de coronavirus del Segrià y L'Hospitalet han causado un "importante nivel de cancelaciones" turísticas en Barcelona y ha pedido a las administraciones una estrategia contundente para controlar el virus.

Durante la presentación del informe de coyuntura de la Cámara, Canadell ha explicado que Barcelona está liderando, junto a París, la recuperación en cuanto a reservas turísticas internacionales, pero ha alertado de que los últimos brotes del Segrià y L'Hospitalet han causado un nivel importante de cancelaciones.

Por ello, ha exigido a las administraciones una "estrategia clara y contundente" para controlar la pandemia que evite cerrar áreas, lo que afecta a la economía y provoca cancelaciones turísticas.

PCR masivos

Canadell cree que para controlar la pandemia es "clave" hacer PCR masivos, generar más rastreadores y disponer de una aplicación de seguimiento de los casos.

"La economía no puede aguantar un nuevo rebrote importante", ha insistido Canadell, por lo que ha apostado por actuar antes de que lleguen los rebrotes y antes de que haya que cerrar zonas.

"La idea no es que si hay un foco no se cierre, sino evitar brotes para no cerrar" y no provocar un "efecto llamada" para que no vengan turistas, ha matizado.