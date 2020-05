Ana Botín importa de Reino Unido su plan estrella para la vivienda de los jóvenes

Ana Botín ha vuelto a anotarse un buen tanto gracias a la última entrevista que ha concedido al diario El País. En esta, la presidenta del Banco Santander no solo ha dado un buen repaso a la Unión Europea, sino que también ha hecho pública una iniciativa muy llamativa, pero que aún está por construir. La banquera propone otorgar hipotecas al 95% a los jóvenes con garantías del Estado de hasta un 20% para así fomentar el acceso a la vivienda en España.

Sin duda, se trata de una propuesta muy llamativa, pero muy poco original, ya que este tipo de colaboración pública-privada existe en Reino Unido. Fuentes financieras consultadas por este medio han recalcado que otorgar prestamos hipotecarios a este nivel supone un enorme riesgo para el banco, ya que le consumiría mucho capital y también supondría aumentar aún más el déficit delEstado, por lo que consideran poco viable esta medida.

Por otro lado, desde el Ministerio de Economía dejan la puerta abierta al entendimiento, pero señalan que esta no es la única propuesta que ha llegado a la mesa del Instituto de Crédito Oficial (ICO) y advierte que, de salir adelante, en ningún caso se haría en exclusiva con el Banco Santander, ya que "como sector público tienen la obligación de asegurar que los recursos se movilicen y lleguen a todos por igual", por lo que no sería viable un acuerdo bilateral con una sola entidad. Además, esta misma fuente señala que hasta la fecha no se ha comenzado a trabajar en este proyecto.

Cabe destacar que el PSOE llevaba en su programa una propuesta muy concreta y que va acorde con las palabras de Botín. "Se reforzará el papel de sepes y del ICO en la política de vivienda, para fomentar la construcción de nueva vivienda de alquiler social, así como la rehabilitación de viviendas existentes, incorporando las exigencias europeas para garantizar su plena sostenibilidad", exponía el documento oficial.

Colaboración entre el ICO y la banca

Los bancos y el ICO ya trabajan mano a mano para intentar paliar las crisis económica que se derivará de la crisis sanitaria provocada por la pandemia del coronavirus. El Estado se comprometió a avalar hasta 100.000 millones en créditos a pymes, autónomos y grandes empresas.

Según los datos publicados hasta el pasado 13 de mayo, las operaciones totales formalizadas al amparo de este programa ascienden a 371.070, de las que el 98% corresponden a pymes y autónomos. El importe de los avales solicitados asciende a 36.291 millones de euros, unas garantías que han permitido movilizar 47.751 millones de euros en nuevos préstamos y otras modalidades de financiación.

El Consejo de Ministros aprobará este martes un nuevo tramo de 20.000 millones de euros de la línea de avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO) que aprobó el Gobierno para garantizar la liquidez de empresas y autónomos, según anunció este fin de semana Pedro Sánchez.

Esta nueva línea de avales del ICO, por importe de 20.000 millones, es la cuarta que aprueba el Gobierno, con lo que el importe conjunto se eleva a 84.500 millones sobre el total de 100.000 millones que se aprobó.