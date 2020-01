Blackstone reconoce que la burbuja del alquiler roza su techo en Barcelona y Madrid

Anticipa, gestora inmobiliaria del fondo estadounidense Blackstone, espera una "moderación" de las subidas de precios de los alquileres en las capitales de Cataluña y Madrid, que parecen estar llegando a su techo, acompañada de ascensos de doble dígito en buena parte de la periferia, en especial, la madrileña, según avanzan desde el servicer controlado por el mayor casero de España con 35.000 pisos.

De acuerdo a las proyecciones de Anticipa, los precios de los alquileres crecieron en un 8% de media en la ciudad de Barcelona en 2019 y crecerían un 7% en 2020. Paralelamente, subieron en un 9,3% en la ciudad de Madrid en 2019 y crecerían un 8,1% en 2020.

El precio medio superó en un 52% y un 48% a la demanda media en las ciudades de Barcelona y Madrid respectivamente en 2019

Ambos distritos se encuentran entre los que menores subidas registrarían tras "años de crecimiento sostenido", en una línea similar a la avanzada por la tasadora Gesvalt y la inmobiliaria Pisos, que han dado cuenta de un 'freno' de la burbuja de precios en las capitales ante la incapacidad económica de la demanda para afrontarlos. Según Pisos, el precio medio superó en un 52% y un 48% a la demanda media en las ciudades de Barcelona y Madrid respectivamente en 2019.

Y ello, tras un lustro en el que "la vivienda en propiedad no ha ganado peso en la distribución de los hogares en España. Tampoco lo han hecho otras tenencias: el alquiler de no mercado (subvencionado) se ha reducido y lo mismo ha sucedido con la cesión gratuita. En cambio, el alquiler de mercado no ha dejado de aumentar su peso en el total, de forma que ha pasado de aportar el 15,3% de las viviendas principales en 2011 al 16,8% en 2018", según estiman ahora desde la propia Anticipa.

Freno a la burbuja

"En los próximos años se dará un crecimiento de los precios más contenido; tras años con el crecimiento que ha habido, es natural que haya una moderación en Barcelona y Madrid, no puede subir siempre como ha subido", reconocen desde Anticipa, dando cuenta de una tendencia que se advierte ya en Cataluña. Allí se espera que el precio medio del alquiler en la mayoría de los distritos crezca por debajo del 10%, esperándose la menor subida en Manresa (5,7%) y las mayores en Cornella de Llobregat (15,6%) y en Santa Coloma de Gramenet (15,6%).

En la Comunidad de Madrid, paralelamente, Anticipa pronostica subidas de doble dígito en la mayoría de los distritos de más de 50.000 habitantes, siendo Alcobendas el único donde crecerían menos que en la capital: un 8%. Así pues, la gestora espera subidas de hasta un 16,7% y un 15,9% en Torrejón de Ardoz y Boadilla del Monte respectivamente.

El negocio de Anticipa

Las últimas cuentas publicadas por Anticipa, gestora de Blackstone de la antigua cartera de pisos de Catalunya Caixa Inmobiliaria, corresponden al ejercicio 2018.

De acuerdo a esas cuentas, la gestora tuvo un volumen de negocio de 64,9 millones de euros en 2018 frente a los 49,5 millones de 2017.

Para el año 2019, la expectativa de la gestora era elevar ese volumen de ingresos hasta los 67 millones bajo la previsión de un crecimiento de los precios de los alquileres en "el entorno superior del 10%".