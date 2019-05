Bancos, notarios y promotoras trabajan 'in extremis' para llegar a tiempo a la nueva ley hipotecaria

Cuenta atrás para que entre en vigor la nueva ley de crédito hipotecario. La norma se hará efectiva el próximo 16 de junio, pero como es domingo, para todos los efectos su día cero, será el lunes 17. No obstante, aún quedan muchos flecos por cerrar y la banca, notarios e inmobiliarias tendrán que esforzarse mucho para que no se cumplan los malos augurios de ASPRIMA, que vaticina un retraso masivo en la firma de hipotecas este verano.

Juan Antonio Gómez-Pintado, el presidente de la patronal de promotoras en España, advirtió de este problema este miércoles durante su ponencia en el salón inmobiliario SIMAPRO. El también numero uno de la promotora Vía Célere, dijo que en "junio, julio, agosto y parte de septiembre no se firmará ninguna hipoteca porque aún no funciona correctamente la nueva plataforma que conecta a los notarios con los bancos".

Y no le falta razón, es cierto, pero con un pequeño matiz. Según fuentes del Consejo General de Notariados el proceso aún no se ha culminado, pero prevén que se finalice el 6 de junio, fecha clave porque a partir de ese día se tendrá que empezar a realizar las ofertas vinculantes mediante la nueva ley, ya que esta estipula que el periodo entre que el cliente se pone en contacto con el notario y firma la escritura tiene que ser de 10 días, y no de tres, como hasta ahora.

¿Cómo es el proceso?

Este proceso, según fuentes jurídicas consultadas, va provocar que los bancos, para protegerse, decidan paralizar buena parte de los procesos de junio y trasladarlos al día 17, para evitar problemas mayores con la nueva plataforma tecnológica. En cambio, fuentes financieras consultadas por este medio aseguran que la firma de hipotecas no se pararán y que seguirán el transcurso normal.

Sea como fuere, lo que sí es cierto es que a 15 días de que entre la norma en vigor aún se está trabajando para poner todo en orden, lo que da una cierta sensación de intranquilidad.

Sobre todo por el correcto funcionamiento de la plataforma de la Agencia Notarial de Certificación (ANCERT), que a pesar de ser la misma que usan los notarios desde 2012 para compartir información, adaptarla a la nueva normativa no es tarea fácil.

Los bancos tienen que enviar toda la documentación a través de este sistema antes del día 6 de junio, para que la información sea revisada y verificada por el notario. Una vez se haya superado este paso y se compruebe que todo está correcto, el notario debe documentarlo en el acta notarial para que se pueda proceder a la formalización del crédito.

Y la claves está ahí, en ese paso. Porque sin ese documento no se puede firmar la escritura pública de la hipoteca y es por eso por lo que es tan importante que se llegue en plazo o se retrasaran las rúbricas y se colapsaran las oficinas.