Éstas son todas las súplicas de los autónomos ignoradas por el Gobierno

La decepción se extiende entre los autónomos. Este colectivo tenía esperanzas de que este martes el Consejo de Ministros aprobara algún tipo de alivio para los más de 3,2 millones de personas que trabajan por cuenta propia y que están sufriendo el parón de actividad por el coronavirus.

Sin embargo, la ministra portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, se limitó tras la rueda de prensa del cónclave a hacer un repaso de las medidas ya aprobadas y descartó por el momento que vaya a haber políticas nuevas para ellos.

No pagar la cuota

Los autónomos piden que se perdone de forma generaliza el pago de la cuota a la Seguridad Social, ya que por el momento el Gobierno sólo contempla que dejen de pagar esta cotización aquellos que cumplan los requisitos para solicitar la prestación por cese de actividad: es decir, que hayan tenido que cerrar su negocio por el estado de alarma o bien que hayan sufrido una caída del 75% en sus ingresos.

La Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) acusa al Gobierno de crear confusión, en alusión a aquellos miembros del Ejecutivo que aseguran que los autónomos que han sufrido la crisis del coronavirus no van a tener que pagar su cuota, ya que eso es algo de lo que sólo podrán beneficiarse algunos.

"Solicitamos, sólo un favor: que el Gobierno no cree más confusión en los autónomos. Todos van a pagar su cuota el 31 de marzo si no lo impiden y volverán a faltar a la verdad. Los autónomos están asfixiados, pero merecen un respeto y que se les cuente la verdad", lamenta esta organización.

Paro para todos y moratoria bancaria

Desde UPTA, la otra asociación mayoritaria de este colectivo, piden en primer lugar que todos los autónomos puedan acceder de forma "rápida y ágil" a la prestación por cese de actividad (similar al desempleo de los asalariados), todos, incluso aquellos que sufran una caída de sus ingresos inferior al 75% y para los que la norma no contempla ninguna prestación.

"En segundo lugar, necesitamos paralizar los pagos que tenemos que hacer a nuestras entidades bancarias para pagar los créditos hipotecarios de nuestros establecimientos, los préstamos que tenemos para la actividad económica... necesitamos que la Administración cierre un procedimiento extraordinario de reordenación de la deuda", pide Eduardo Abad, su presidente.

El Gobierno ha aprobado una moratoria hipotecaria general pero sólo afecta a las hipotecas sobre vivienda habitual para las familias más vulnerables, pero no para los establecimientos donde tienen los autónomos montado su negocio.

Aplazamiento de impuestos

La tercer cosa que reclaman los autónomos es un aplazamiento del pago de impuestos. "No podemos acometer la presentación de los impuestos en estos momentos, no con las garantías necesarias, además miles de autónomos hemos emitido facturas con IVA en este trimestre que nuestros clientes no van a poder pagar, por lo que no tenemos la capacidad económica para poder sostener esta situación de adelanto del pago del IVA", lamentan.

El Ejecutivo ha aprobado de momento un aplazamiento de hasta 30.000 euros en el pago de impuestos que hasta ahora eran inaplazables como las retenciones del IRPF, cuotas repercutidas de IVA y pagos fraccionados del Impuesto sobre Sociedades, pero los autónomos que lo necesiten tienen que solicitarlo y sólo podrán aplazar los pagos sin intereses durante los primeros tres meses, los siguientes tres tendrán que pagar intereses.

Nuevas esperanza: el consejo del viernes

Tras la ausencia de medidas de este martes, los autónomos y también los sindicatos han depositado sus esperanzas en el Consejo de Ministros extraordinario que se celebrará el próximo viernes si mañana se aprueba en el Congreso la prórroga del estado de alarma.

"Esperamos que el Gobierno en este Consejo de Ministros del próximo viernes apruebe definitivamente las medidas y que por fin los autónomos podamos tener certeza de que se están llevado a cabo las medidas oportunas, necesarias, que todos exigimos y necesitamos", ha dicho el presidente de UPTA.