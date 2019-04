Los autónomos se suman a las críticas del subsidio de 52 años: "Nos han dejado en la cuneta"

Los autónomos se han sumado a las voces críticas con el Gobierno por el desarrollo y la concesión del subsidio para parados de larga duración mayores de 52 años, una medida social que en su opinión no se ha explicado bien, "muchos autónomos desconocían que no podían pedirla", y que debería incluirles a ellos.

"Cuando España empezó a salir de la crisis se dijo que no se iba a dejar a nadie tirado en la cuneta, y a los autónomos nos han dejado", ha lamentado Lorenzo Amor, el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA, la organización mayoritaria), que señala que "muchos autónomos han ido a pedir el subsidio porque desconocían la letra pequeña del BOE y se les ha denegado".

Ha habido polémica en torno a este asunto por una información publicada en el diario El Mundo que señalaba que el Servicio Público de Empleo Estatal (Sepe) ha tenido que paralizar miles de solicitudes por las lagunas del decreto-ley, a lo que ha respondido la secretaria de Estado de Empleo, Yolanda Valdeolivas, negando la mayor.

"El Mundo ayer faltó a la verdad y hoy también sin contrastar la información. No hay muchas lagunas, es más: no hay ninguna laguna en la legislación. No es improvisada, ni fruto del apresuramiento, porque esta es una medida elaborada en mi Secretaría de Estado desde hace meses, que estaba incorporada en el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2019", ha defendido.

Cada año, 25.000 autónomos de 52 años tienen que cerrar su negocio o establecimiento"

El Gobierno ha recibido 56.000 solicitudes, de las que 32.000 se han resuelto favorablemente, 17.000 se han denegado por incumplimiento de los requisitos y 7.000 se están estudiando. "Ha habido una avalancha de solicitudes (...) no se da a basto con la información, porque estamos ante una novedad legislativa y un número de peticionarios extraordinario", ha señalado la secretaria de Estado.

Los autónomos "se han llevado un chasco"

Los autónomos son algunos de los trabajadores que han pedido el subsidio sin cumplir los requisitos para su concesión, ya que se les exige haber estado un mínimo de 6 años dados de alta en el Régimen General de Trabajadores. "Lo han pedido y luego se han llevado un chasco", lamenta Amor, ya que creían que iban a ser incluidos en la regulación.

"No es lógico que se tomen medidas sociales en función del régimen de trabajadores al que perteneces. Muchos autónomos no han cotizado por desempleo pero sí han pagado la cotización por desempleo de sus asalariados", reivindica el presidente de ATA.

Se suma a esta petición la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA, la segunda organización mayoritaria), que pide al Gobierno que los incluya en la medida.

"Es fundamental la creación de una ayuda para los autónomos de más de 52 años que tienen que cerrar su establecimiento o negocio. Hay un total de 25.000 autónomos al año de esta edad que tienen que abandonar su actividad económica y esto es una gran tragedia para miles de familias, hay que intentar paliar esta situación tan crítica para nuestro colectivo”, ha señalado su presidente, Eduardo Abad, en un comunicado.

Abad dice que los autónomos merecen el mismo trato que los trabajadores por cuenta ajena. "Debemos protegerles, no dejarles solos al final del camino", pide, y propone que para que se conceda el 80% del Iprem los autónomos tengan que haber cotizado por cese de actividad por un periodo mínimo de 18 meses y ser demandantes de empleo en el momento de la solicitud, además de cumplir con las condiciones que se ponen para los asalariados.