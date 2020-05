Almeida contrata a Carrefour para distribuir a los más necesitados del barrio de Salamanca

El Ayuntamiento de Madrid ha elegido a Carrefour para el reparto de alimentos y productos de primera necesidad entre los más necesitados del barrio de Salamanca. El equipo que dirige José Luis Martínez-Almeida ha adjudicado este contrato de forma unilateral y sin licitación pública, ya que la tramitación de emergencia por la situación del coronaviruspermite realizar estos contratos sin publicidad previa.

Según refleja su acuerdo publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público, el contrato entre Carrefour y el Distrito de Salamanca, que también abarca la zonas madrileñas de Castellana, Fuente del Berro o Recoletos, se formalizó el pasado 26 de marzo y durará hasta que finalice la declaración del estado de alarma. La Administración local podrá tramitar "los recursos necesarios" para seguir prestando el servicio de manera ordinaria.

El Ayuntamiento que dirige Almeida recurre a la conocida cadena de supermercados, famosa por su amplia selección de marcas de fabricante en sus lineales, para "garantizar la alimentación básica y productos de primera necesidad de forma quincenal", según explica la adjudicación. Los beneficiarios de estas ayudas son "aquellas personas que se hallan en situación o riesgo de exclusión social como consecuencia de las medidas extraordinarias de contención de la covid-19 adoptadas que les impide el acceso a ese suministro", añaden.

La entrega de estas ayudas se distribuirá por lotes quincenales con productos de primera necesidad para personas o familias con o sin hijos en situaciones de necesidad valorados por los servicios sociales municipales del Distrito. Fuentes del Ayuntamiento explican a este medio que, al igual que este contrato, la mayoría de distritos de Madrid tienen su correspondiente acuerdo con cadenas de distribución.

"Hemos invertido seis millones de euros en total para el suministro de productos de primera necesidad para toda la ciudad", afirman desde el Ayuntamiento. La valoración del contrato que se lleva Carrefour es de 78.400 euros. "Estos acuerdos de emergencia buscan cubrir las necesidades de alimentación y de bienes de primera necesidad con la mayor rapidez posible", detallan fuentes cercanas al equipo de Almeida.

¿Por qué Carrefour?

Desde Carrefour han preferido no realizar ninguna valoración sobre esta adjudicación unilateral del Ayuntamiento de Madrid. El Distrito de Salamanca ha elegido a la cadena de origen francés porque "es una entidad de reconocida presencia internacional en el ámbito de la distribución de alimentos y productos básicos", recoge su contrato.

La Administración local considera que esta empresa tiene "una notoria capacidad logística para responder de forma inmediata a las necesidades de suministro a demandar por el Distrito de Salamanca, considerando este hecho como elemento acreditativo de su solvencia para poder prestar el servicio objeto de la contratación".

Desde el Ayuntamiento explica a Vozpópuli que este servicio no se puede realizar por pequeños comercios, ya que no disponen de todos los productos de primera necesidad que se necesitan en estos envíos. "Hay incluso grandes y conocidas cadenas de distribución que han rechazado este contrato por no verse capaz", concluyen desde el equipo de Almeida.