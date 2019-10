Alivio entre las empresas españolas más expuestas a un Brexit duro. Casi todas las compañías del Ibex 35 cotizan en verde tras conocerse que la Unión Europea y el Reino Unido han llegado a un acuerdo para realizar una salida ordenada del país inglés. Este borrador aún tiene que ser aprobado por el Parlamento británico el próximo sábado en una sesión extraordinaria, pero el jefe de gobierno, Boris Johnson, ya lo ha bendecido.

El anuncio, que se hizo público en Twitter por las cuentas del presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, y primer ministro británico, Boris Johnson, ha sido recibido con buenos ojos por las compañías españolas, que han reaccionado de manera positiva en el principal selectivo bursátil nacional. Así IAG se anota ganancias del 2,89%; Santander y Aena del 0,90%; Sabadell del 2%; Ferrovial del 1,5% e Inditex del 0,66%. Iberdrola es el único gran valor afectado que cae. Se deja un 0,66% al mediodía.

🇪🇺🤝🇬🇧 Where there is a will, there is a #deal - we have one! It’s a fair and balanced agreement for the EU and the UK and it is testament to our commitment to find solutions. I recommend that #EUCO endorses this deal. pic.twitter.com/7AfKyCZ6k9