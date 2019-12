El Gobierno garantiza que las pensiones subirán un 0,9% según el IPC real a partir de 2020

La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, ha dado este miércoles "garantía absoluta" de que las pensiones subirán con efecto de 1 de enero de 2020 el 0,9% comprometido con la Unión Europea.

En una visita a la Escuela de Inspección de Trabajo y Seguridad Social con motivo de su décimo aniversario, la ministra ha declarado que esa subida será según IPC real y si el incremento es mayor, se abonará la conocida como 'paguilla' a comienzos de 2021.

Sobre la revisión del salario mínimo, ha afirmado que se está hablando mucho de este tema "y cada día leo titulares que no sé de dónde salen", "no sé muy bien lo de los 900 euros", porque "todavía no hay nada negociado con los agentes sociales". "Sí existe el compromiso a lo largo de toda la legislatura hasta 2023 de que el salario mínimo sea el 60% del salario medio. No hay nada decidido", ha indicado Valerio.

Preguntada por el toque de atención de Bruselas sobre el paro en España, ha afirmado que el Gobierno es consciente de este hándicap de la economía española

En relación con el aval del Tribunal Supremo en una sentencia a la reducción del salario de funcionarios por baja productividad, ha dicho que no conoce el fallo, pero los complementos de productividad están ligados al rendimiento y al cumplimiento de objetivos y es algo habitual que no se abonen esos complementos cuando no se alcanzan unos objetivos. "Supongo que los superiores jerárquicos que deciden qué complemento cobran sus trabajadores asignados suelen ser personas razonables que siguen un criterio razonable", ha asegurado Valerio.

Toque de atención de Bruselas

Preguntada por el toque de atención de Bruselas sobre el paro en España, ha señalado que el Gobierno es consciente de este hándicap de la economía española, quiere seguir apostando por crear más empleo y de más calidad, y para eso ha puesto planes específicos en marcha dirigidos a los colectivos más perjudicados, como los jóvenes y los desempleados de larga duración. "No queremos convivir con más de 3 millones de parados ni asumir que eso es normal. Nuestro objetivo es desempleo cero", ha subrayado.