Unicaja realizará un ajuste de plantilla una vez culmine su fusión con EspañaDuero

Unicaja Banco reducirá aún más su plantilla de cara a optimizar las sinergias derivadas de su fusión con EspañaDuero. De hecho, el banco malagueño estudia aplicar un nuevo ajuste de empleo una vez que culmine la integración legal con la entidad de Castilla y León.

Fue el propio director financiero de Unicaja, Pablo González, quien avanzó durante la presentación de los resultados semestrales de la entidad que el banco tiene previsto continuar reduciendo sus costes de personal, que disminuyeron en ocho millones de euros en los últimos doce meses, durante los próximos trimestres. El cualquier caso, el impacto de la reducción de personal será limitado.

Por el momento no hay nada definido, pues la dirección de la entidad andaluza continúa analizando sinergias adicionales derivadas de la integración con EspañaDuero. Unicaja adquirió el banco castellano y leonés en marzo de 2014 y durante los últimos años ha completado la integración informática y operativa de ambas entidades.

Por lo tanto, el último paso para la fusión plena de Unicaja y EspañaDuero es que queden inscritas en el Registro Mercantil como una única sociedad. No obstante, para completar la integración legal, que ya recibió el visto bueno de los accionistas del banco, es necesario obtener luz verde por parte de las autoridades regulatorias pertinentes. Está previsto que llegue "después del verano", según afirmó el consejero delegado del banco, Enrique Sánchez del Villar, durante la presentación ante analistas.

El ajuste no será traumático

Según fuentes sindicales consultadas por Vozpópuli, el banco ha transmitido de forma informal a los representantes de los trabajadores que será en septiembre cuando les emplazará para comentarles el proceso y formar una mesa de negociación. Todo apunta a que el ajuste de plantilla se articulará mediante un acuerdo laboral, por lo que tendrá un carácter voluntario y se consensuará con los sindicatos. No implicará un nuevo Expediente de Regulación de Empleo (ERE).

Desde la entidad financiera han explicado que el proceso formal para negociar el ajuste, cuyo impacto está previsto que sea limitado y que todavía no está aprobado, no comenzará hasta que no se formalice la escritura de fusión en el Registro Mercantil. El banco, por el momento, se encuentra analizando las sinergias potenciales de la operación.

Los costes de personal de Unicaja disminuyeron un 4% en los últimos doce meses, hasta 195 millones de euros a cierre de junio. En este periodo, el grupo, incluyendo ambas entidades, redujo su plantilla en 388 trabajadores. Por tanto, a cierre del primer semestre, contaba con 6.916 empleados una vez que ya se ha completado el ERE firmado en 2016 en EspañaDuero y que afectaba a 850 trabajadores entre prejubilaciones y traslados.

Esta tendencia va en línea con la del conjunto del sector financiero, que desde el comienzo de la crisis ha reducido su plantilla en más de un 30%, según datos de España. En concreto, las entidades cuentan con 192.626 trabajadores, 84.685 empleados menos que en 2007 en el marco de un proceso de concentración en el que las entidades buscan mejoras de eficiencia y en el que también influye la digitalización.