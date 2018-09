Twitter fracasa con Periscope tres años después

Las redes sociales eran hace años un invento condenado a desaparecer para muchos directivos y empresarios que hoy en día tienen y alimentan regularmente sus perfiles en Facebook, Twitter, Instagram o LinkedIn. Curiosamente España es el país de la UE en el que los directivos de las empresas están más convencidos de tener perfil en RRSS.

El usuario de a pie es el que ha marcado esta tendencia, al apostar por su uso como herramienta para informarse y mantener contacto con familiares, amigos y corporaciones.

Medios de comunicación y comercios también se han visto obligados a tener perfiles en redes sociales para estar allí donde se encuentra el usuario. Para saber en cuáles deben estar, se analiza el comportamiento de los internautas, el uso que hacen de las plataformas.

Una cuarta parte de las empresas reconoce que las redes sociales hacen más competitivos sus negocios, pero casi el 40% manifiesta que las RRSS no tienen, ni tendrán, un reflejo significativo en sus cuentas

Según un barómetro elaborado por HootSuite, aplicación para gestionar perfiles en redes sociales con 16 millones de usuarios, Facebook y Twitter son las redes sociales más utilizadas por las empresas para llegar a su público, con una cuota de uso del 95% y el 91% respectivamente.

Periscope sin público

Sorprende especialmente el comportamiento de Periscope, la red social de vídeo adquirida por Twitter hace tres años por 86 millones de dólares. Las corporaciones españolas sólo destinan un 4% de su tiempo a la app de vídeo. No es sólo un problema en España. Los datos de Periscope fuera de la piel de toro son similares. Si las empresas no utilizan la plataforma es porque no hay público tras ella.

Periscope está integrada en la app de la plataforma del pajarito desde enero de 2016, pero el hecho de que Twitter sea la segunda red social en importancia para las empresas parece no haber ayudado mucho. Periscope es la penúltima RRSS por peso empresarial de las once analizadas por Hootsuite en nuestro país, entre las que se encuentran Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, WhatsApp o Pinterest, entre otras.

Snapchat, la menos utilizada

El barómetro deja como farolillo rojo a Snapchat, con un 2% de la cuota de uso por parte de las empresas.

En cuanto a los ámbitos de utilización de las redes sociales, el 90% de las compañías dice emplearlas para mejorar la imagen de marca, un 77% para gestionar la reputación corporativa, el 60% para atender al cliente y otro 60% para vender más producto.

Sin retorno de la inversión

El 23% de las corporaciones considera que estar en redes sociales aumenta la competitividad. Además, una cuarta parte de las mismas asegura sacar partido de la información publicada en canales sociales.

Sin embargo, un 38% de las empresas piensa que las RRSS no contribuyen ni contribuirán económicamente a la cuenta de resultados, algo que corre en paralelo con lo que sucede en el 25% de las mismas: desconocen la inversión en redes sociales.