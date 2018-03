Trump alimenta la hoguera arancelaria: reta a la UE y amenaza con impuestos en el sector automotriz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha utilizado las redes sociales para retar a la Unión Europea, después de que ayer el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, afirmara que los países miembros se defenderán de los nuevos aranceles anunciados por la Casa Blanca esta semana.

"Si la UE quiere aumentar, aún más, sus ya de por sí enormes tarifas y barreras a las empresas estadounidenses que operan allí, nosotros simplemente aplicaremos un impuesto sobre sus coches que fluyen libremente por Estados Unidos", escribió Trump en su cuenta personal de Twitter.

If the E.U. wants to further increase their already massive tariffs and barriers on U.S. companies doing business there, we will simply apply a Tax on their Cars which freely pour into the U.S. They make it impossible for our cars (and more) to sell there. Big trade imbalance!