El Tribunal de la UE sentencia que la compra de O2 por Hutchison debió permitirse

En 2016 Telefónica ultimaba la venta de O2, su filial en Reino Unido, con Hutchison Whampoa, multinacional con sede en Hong Kong. La operación no superó el filtro de Competencia. La Unión Europea consideró que la compra reduciría las empresas en el sector, lo que supondría el aumento del precio en las tarifas de los usuarios de telecomunicaciones de la región. Una decisión que hoy ha tumbado el Tribunal General de la Unión Europea.

"Según la Comisión, esta adquisición habría hecho desaparecer un competidor importante en el mercado de la telefonía móvil del Reino Unido y la entidad resultante de la concentración solo habría tenido que hacer frente a la competencia de dos operadores de redes móviles, Everything Everywhere (EE) –perteneciente a British Telecom– y Vodafone. La Comisión consideró que este paso de cuatro a tres competidores habría conllevado probablemente un incremento de los precios de los servicios de telefonía móvil en el Reino Unido y una reducción de las posibilidades de elección de los consumidores.", explica el tribunal en un comunicado.

El Tribunal considera que "la apreciación de la Comisión se basaba en la consideración de que la adquisición habría eliminado la competencia entre dos potentes actores del mercado británico de la telefonía móvil – uno de los cuales, Three, es, a juicio de la Comisión, una fuerza competitiva importante en ese mercado, mientras que el otro, O2, ocupa una posición fuerte– y en el hecho de que la unión de estos dos operadores los habría colocado a la cabeza de dicho mercado, con una cuota cercana al 40 %. En particular, la Comisión estimaba probable que la entidad resultante de la concentración se habría convertido en un competidor menos agresivo que habría aumentado sus precios y que la operación habría podido influir negativamente en la capacidad de los demás".

Telefónica espera ahora el visto bueno de la UE a su fusión con Virgin Media

Errores de derecho

El organismo manifiesta que la aplicación por parte de la Comisión de los criterios de evaluación de los efectos llamados unilaterales o no coordinados adolece de diferentes errores de derecho y apreciación.

"El mero efecto de que se reduzcan las presiones competitivas sobre los demás competidores no basta por sí solo, en principio, para demostrar la existencia de un obstáculo significativo para una competencia efectiva en el marco de una teoría del perjuicio basada en efectos no coordinados. Por lo que se refiere a la calificación de Three como «fuerza competitiva importante», el Tribunal General declara que la Comisión incurrió en un error al considerar que una «fuerza competitiva importante» no tiene necesidad de distinguirse de sus competidores en términos de impacto sobre la competencia", refleja el Tribunal en una nota publicada.

El documento añade que "aunque la Comisión ha demostrado que Three y O2 son competidores relativamente próximos en una parte de los segmentos de un mercado, ese único elemento no era suficiente para demostrar la desaparición de las importantes presiones competitivas que las partes de la concentración ejercían entre sí y, en consecuencia, para probar la existencia de un obstáculo significativo para una competencia efectiva. Además, el análisis cuantitativo de los efectos de la concentración sobre los precios, efectuado por la Comisión, no demuestra con un grado de probabilidad suficientemente elevado que los precios habrían experimentado un incremento significativo".

Fusión de O2 con Virgin Media

La noticia se produce con la fusión entre O2 y Virgin Media a punto de concretarse, a la espera precisamente de lo que diga Europa en términos de competencia.

Una fusión al 50% que permitirá a ambos operadores complementar sus negocios. Telefónica (O2 en Reino Unido) únicamente posee tarifas de telefonía móvil en la región, mientras Virgin Media (Liberty) centra su negocio en la fibra óptica.Se trata de una operación interesante para ambas compañías, no sólo por el hecho de complementar carencias, sino por el margen de desarrollo que en Reino Unido existe en el ámbito de las tarifas convergentes, menos extendidas que en otras regiones de Europa.