Movistar, Vodafone y Orange multiplican por tres la audiencia de Netflix y HBO

Movistar, Vodafone y Orange no han tenido más remedio que plegarse a Netflix, HBO y Amazon. Desde que en 2015 Vodafone abriera el melón de la integración de estos servicios en sus tarifas los tres operadores han ido llegando a acuerdos con las distintas OTT (Over The Top), a fin de completar la oferta de contenidos, dado que este tipo de plataformas de contenido audiovisual son muy demandadas por el usuario.

En 2015 Netflix, HBO y Amazon Prime Video apenas tenían cuota de mercado, pero el impulso de las alianzas con los operadores de telecomunicaciones han disparado casi hasta el 40% su cuota de penetración en los hogares. En paralelo, desciende el uso de la televisión convencional.

"La opción de poder contratarlos dentro de los paquetes de televisión por pago de los operadores ha tenidomucho que ver con su auge, pero sin duda, una de las claves de su éxito ha sido convertir al espectador enel propio programador de la parrilla, pudiendo elegir cuándo, dónde y qué ver en base a sus gustos y estilode vida. El gran catálogo de series, películas, programas y documentales de estas plataformas, junto con suajustado precio, han hecho que, en apenas cuatro años, estas plataformas OTT hayan experimentado ungran crecimiento.", explica la Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación, responsable de Estudio General de Medios, cuya última oleada acaba de ser publicada.

Amazon ha superado en presencia en los hogares a HBO, a pesar de que ha llegado después al negocio de los contenidos audiovisuales

Sorpasso de Amazon a HBO

Si se toma como referencia la primera oleada de 2018 del EGM, que coincide con la incorporación de Netflix a Telefónica, el operador que aglutina a cuatro de cada siete clientes de TV de pago en España, el resultado es que la penetración de las tres plataformas antes mencionadas se triplica.

Netflix ha pasado de tener un 11,5% de cuota en el hogar a poseer un 32,5% -pese a las subidas de precio-, mientras Amazon Prime ha pasado del 1,7% al 12,6%, y HBO pasa de tener una presencia del 3,3%% en la primera oleada del EGM en 2018 al 11,2% actual.

Desde primeros de año la penetración de Amazon Prime Video en los hogares ha crecido a un gran ritmo tan alto que ha superado a HBO, a pesar de que Amazon entró más tarde en el mercado de los contenidos audiovisuales.