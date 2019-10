Montero, contra Google: "Las empresas deben pagar impuestos donde generan beneficios"

La Ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha defendido en su conferencia ofrecida en el XXII Congreso que el Instituto de la Empresa Familiar celebra en Murcia, que ha clausurado, que las compañías paguen impuestos donde generan beneficios, y no donde están domiciliadas, en clara alusión a multinacionales tecnológicas.

"España tiene que tener un papel destacado en el debate que se va a generar sobre el pago de los impuestos de las compañías, especialmente en la economía digital", ha dicho Montero.

La posición de España en ese debate, ha indicado, es que las empresas "deben pagar impuestos donde se generan beneficios, no en su domicilio social". "Lo importante", ha subrayado, "es quien y donde se genera ese beneficio", y ha advertido que esta cuestión va a "cambiar la fiscalidad de la zona euro y creo que de la economiaoccidental".

"El Gobierno actuará en Cataluña con toda la contundencia que sea necesaria cuando las circunstancias lo aconsejen"

Un reciente estudio estima que las multinacionales, especialmente las tecnológicas como Google o Facebook, dejan de declarar en España 13.500 millones de euros al año, que se van a países con una tributación baja o a paraísos fiscales.

Desaceleración, pero sin alarmismo

Montero se ha referido a la situación actual de desaceleración económica pero ha advertido contra "alarmas innecesarias".

"Puedo entender la inquietud, pero no comparto al 100% las alarmasinnecesarias", ha señalado. "Es muy importante que hablemos claro, pero no se deben alentar visiones apocalípticas, no podemos dejarnos llevar por un alarmismo que puede empeorar la situación", ha añadido.

"A pesar de los síntomas de enfriamiento internacional, la realidad es que todos los organismos internacionales avalan que crecemos más que la media europea", ha destacado. "Hay expectativas que nos permiten ser relativamente optimistas para el futuro, grandes agencias de calificación tienen una visión optimista mejorando la calificación del Reino de España".

Sobre la situación en Cataluña, la Ministra de Hacienda ha asegurado que el Gobierno actuará "con toda la contundencia que sea necesaria cuando las circunstancias lo aconsejen", pero ha señalado que llama la atención que "quienes permitieron que este problema se enquistara" reclame ahora "que el Gobierno sobre actúe".

Montoro también ha dicho que todavía "es pronto" para saber exactamente en términos monetarios como ha afectado a la economía las protestas en Cataluña, aunque ha apuntado que todos "somos conscientes de que afecta negativamente a la economía catalana y por tanto para la española", y ha avanzado que próximamente se cuantificará dicho impacto.