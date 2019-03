Millones que se esfuman por un SMS: los hackers ya amenazan con espionajes masivos

No es ciencia ficción. Y va a más. El fraude detrás del cibercrimen, casi siempre asociado al robo de datos, da ahora un nuevo aviso: es capaz de birlar, cuando no vaciar, cuentas bancarias con una metodología que augura posibles espionajes masivos.

Todo empezó con un SMS que recibieron un grupo de clientes del banco Metro Bank, del Reino Unido. Era el SMS con el que el banco les autorizaba a realizar operaciones financieras. Era su cicuta. Un grupo de cibercriminales interceptó el SMS y les vació las cuentas.

El pasado mes de enero, el banco daba con lo sucedido: los cibercriminales habían vulnerado el famoso protocolo de seguridad SS7 que usan mayoritariamente las operadoras hasta lograr interceptar el SMS. Así, obtuvieron el código de autenticación con el que realizar operaciones a través de cuentas bancarias para las que ya habían obtenido las credenciales por medio de troyanos.

La noticia cayó como una nueva bomba en el mundo de la ciberseguridad. Según explican expertos del sector a Vozpópuli, la metodología empleada pone de relieve riesgos que tiempo atrás hubieran parecido increíbles.

El espionaje, al alcance

"La capacidad de vulnerar este protocolo, utilizado de forma extendida por la mayoría de las operadoras de teléfono que trabajan a su vez con los bancos, muestra que los ciberatacantes podrían emular actividades que otrora solo estaban al alcance de un gobierno o agencia de inteligencia", dicen desde la empresa de ciberseguridad Checkpoint.

"Si penetran más a fondo en el SS7, podrían no solo robar datos de un ordenador o un móvil, sino hacerse con el control de todo el tráfico que llega a un móvil y manipularlo para recibirlo ellos también. En pocas palabras, escuchar nuestras llamadas. No tenemos evidencia aún de que haya pasado, pero puede comenzar a suceder de un momento a otro", insisten las mismas fuentes, que apuntan que la protección frente a esto para las operadoras, algo en lo que se trabaja desde hace al menos un par de años, puede alcanzar cifras millonarias.

La extensión y complejidad del SS7 dificultan la implementación de una alternativa más segura

Paralelamente, el hacker ético Deepak Daswani esgrime que penetrar el SS7, incluido el extremo de 'pinchar' teléfonos, no es algo "trivial sino "complicado" pero "factible". Así, incide en que el grado de extensión del protocolo y su complejidad dificultan la implementación de una alternativa más segura.

Al alza en el mundo y en España

La penetración del SS7 es una de las múltiples formas en las que muta el mundo del fraude informático, que va a más y más."El número de infecciones, desde 2008 en adelante, ha ido incrementándose año a año a nivel global. Es una tendencia que no para y que afecta especialmente a EE.UU. y a Europa", dicen desde Kaspersky Lab. "Y eso que no hay que olvidar que estamos hablando del número de casos que hemos podido frenar en alguna parte de la cadena y por eso conocemos, no del total”.

La tendencia tiene su correlato en España. En el último año, importantes entidades de nuestro país como el Banco de España o la segunda escuela de negocios, el IESE, fueron víctimas de ciberataques. Operadoras como Telefónica o la aerolínea IAG han sido algunas de las empresas que más hincapié han puesto en promocionar su lucha contra los riesgos del cibercrimen.

Según datos del ministerio de Interior, el número de detenidos por el delito de acceso e interceptación ilícita (esto es, de acceso no consentido a un sistema informático) fue de 382 en 2017 frente a los 260 que se detuvieron en 2011, el primer año del que se tienen cifras. Ese año, asimismo, hubo 1.822 detenidos por fraude informático y 205, por falsificación informática; en 2017, las cifras ascendieron a los 1.997 y 328 respectivamente. El sistema financiero ha destacado como el principal objetivo de los ataques informáticos.