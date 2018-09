Mercadona no pierde el hambre: uno de cada cuatro españoles ya compra en sus supermercados

Lo difícil no es llegar sino mantenerse. Aunque esta premisa no sirve para Mercadona. La cadena valenciana se mantiene como la cadena líder y no deja de crecer en su dominio. Los últimos datos de la consultora especializada en consumo Kantar Worldpanel muestran como la compañía de Juan Roig ha logrado superar la barrera del 25% de cuota de mercado entre enero y agosto de 2018.

Mercadona ya ostenta el 25,1% del mercado español, un punto más de cuota que en el último registro. Es decir, uno de cada cuatro españoles realizan su compra en los supermercados de Mercadona. Pero su dominio no se queda sólo en ese dato. La cadena valencia logra que el 88,6% de los compradores hayan comprado al menos en una ocasión en sus tiendas en este periodo, un aumento del 0,6 puntos respecto a 2017.

Juan Roig sigue siendo la principal apuesta de las familias. Los datos de Kantar Worldpanel muestra como siete de cada diez hogares hacen la compra en los supermercados de la cadena valenciana. Un dominio de mercado que sigue incrementando mientras invierte en renovar sus supermercados, Mercadona cuenta ya con el 20% de sus tiendas renovadas.

La fuerza de Mercadona se multiplica con la debilidad de sus rivales. La segunda cadena por cuota, Carrefour, pierde en este período 0,3 puntos y recorta su porcentaje hasta el 8,4% del mercado. Por su parte, un 58,7% de los compradores han visitado al menos en una ocasión las tiendas de la cadena francesa, un rebaja de 0,3 puntos porcentuales de este dato.

El tercero de la lista es DIA, la cadena que sufre la mayor pérdida de cuota de mercado de las seis principales compañías de gran consumo. La compañía cede casi un punto de cuota en este período y se instala en el 7,7% del mercado, según los registros de Kantar. "Esta caída se concentra en el formato más clásico de sus tiendas, mientras la compañía española se apoya en sus nuevos formatos, como es el caso de DIA&GO y La Plaza", explica la consultora.

Lidl, el único que sigue el ritmo de Mercadona

Lidl es la única cadena, junto con Mercadona, que crece en cuota. La cadena valencia suma medio punto y ya es dueño del 4,8% del mercado en España. "Se sigue impulsando con una fuerte apuesta por los productos frescos, liderando además las últimas tendencias saludables, como los productos bio o la venta de huevos frescos", indican desde Kantar.

La compañía alemana se convierte en la cadena que más compradores incorpora en este período, cerca de 600.000 consumidores han visitado por primera vez sus tiendas en 2018. Lidl ocupa la quinta posición por cuota en España y pisa los talones a Eroski. La cadena vasca tiene el 5,4% del mercado, tras perder en estos ocho meses 0,1 puntos de cuota.