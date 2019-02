MásMóvil la emprende contra la guerra de precios de las telecos: “Es un error estratégico”

MásMóvil ha expresado este jueves su oposición a la guerra de precios que han mantenido durante los últimos dos años algunos de sus competidores. El consejero delegado de la compañía, Meinrad Spenger, ha expresado sus dudas sobre la efectividad de esta estrategia, que no crea necesariamente valor para las empresas.

En unas declaraciones pronunciadas durante la presentación de los resultados anuales, Spenger ha considerado como un error estratégico las promociones que ofrecen descuentos del 50% durante uno o dos años. Eso ayuda a firmar nuevos clientes durante un período corto de tiempo, pero no a mantenerlos. “Nuestra premisa no es sólo convencer a los clientes de que se vengan, sino también de tratar que estén contentos y que no se esperen una subida repentina de la factura, malas sorpresa. Nuestra filosofía no es atraer en un mes muchos clientes, sino crear valor”.

El cuarto operador de telecomunicaciones en España cerró el ejercicio 2018 con un beneficio de 71 millones de euros, frente a las pérdidas de 103 millones que registró el año anterior. Los ingresos del grupo (MásMóvil, Yoigo, Pepephone, Lebara y Llamaya) crecieron el 12%, hasta los 1.451 millones de euros, mientras que su EBITDA lo hizo el 39%.

En este tiempo, su deuda se situó en 770 millones de euros (+191%), algo que Spenger ha justificado en la inversión realizada para la adquisición de Lebara -operador virtual- y en la adquisición del bono convertible que la constructora ACS mantenía con la compañía.

Camino separado con Euskaltel

El directivo no ha descartado ampliar su cartera de activos durante los próximos meses con otro operador virtual, siempre que la transacción genere valor para el grupo. Ahora bien, ha descartado cualquier operación de concentración con Euskaltel.

Sobre la posibilidad de que la compañía de origen vasco dé el salto al mercado nacional y se transforme en el quinto operador, ha sugerido que la situación no le preocupa, dado que MásMóvil cuenta con una buena infraestructura y con "potencial de crecimiento".

Por otra parte, Spenger ha avanzado que su oferta de contenidos audiovisuales se ampliará previsiblemente después del verano, pero ha vuelto a negar la posibilidad de entrar en la batalla del fútbol, que libran otros operadores de la competencia, como Movistar y Orange.

Entre los objetivos que se ha fijado esta compañía para 2019 se encuentra el de aumentar la cifra de negocio el 22% y en invertir 238 millones de euros para el desarrollo de su red. Para 2019, espera que su fibra propia llegue a 2 millones de hogares más, mientras que en 2020 espera que ese número se amplíe en 1 millón más.

En cuanto a la posibilidad de entregar dividendo a sus accionistas, lo ha descartado para el ejercicio 2019. "2020 podría ser el primer año, pero eso lo decidiremos el año que viene", ha expresado. Spenger ha descartado que el fondo Providence quiera abandonar la compañía. "Han hecho la mejor inversión de su historia (...). En tal caso, no hará nada sin que sea coordinado con nosotros", ha aseverado.

Por otra parte, Spenger ha afirmado que no espera un “uso masivo” del 5G en España antes de 2021, aunque ha incidido en que ya cuenta con una cartera de 3.000 clientes de empresas que utilizan el espectro de MásMóvil en España.