Martín (Magallanes): No hay hueco para tantas inmobiliarias que quieren salir a Bolsa

Magallanes Value no tiene ni cinco años de vida, pero ya se ha convertido en una de las gestoras referencias de España. La filosofía 'value' que sigue Iván Martín, su gestor estrella, le ha valido para obtener unas rentabilidades más que dignas, desde que comenzaron las estrategias.

Martín tiene claro que el tamaño sí importa y por eso ha decidido cerrar dos de los tres fondos que dirige. Y es que, tal y como dice, ya ha aprendido la lección en tiempos pasados, cuando gestionaba fondos muy grandes que tenían grabado "a fuego" que el tamaño estaba al mismo nivel que la rentabilidad.

Quizás por eso mismo, porque Magallanes tiene el tamaño que Martín quiere que tenga, puede observar con todo detalle los sectores en los que quiere invertir y en los que ya lo hace. Magallanes fue uno de los fondos españoles que decidió acudir a la OPV de Metrovacesa, pero Iván Martín admite que ahora hay "cierta saturación" en el sector.

Explica que actualmente no existe una demanda potencial para tanta inmobiliaria que quiere salir (a Bolsa). Además, agrega que las promotoras que deseen tocar la campana tendrán que vender al inversor un tipo de activo con valor añadido o si no, tendrá que aceptar salir con "un descuento brutal".

Bancos que parecen hedge funds

Iván Martín asegura que "no se prohíben los bancos" en la gestora, aunque también reconoce que es cierto que no invierten en el sector. En los cuatro años que lleva en marcha la gestora, ningún banco ha entrado en niguna de sus tres estrategias. Y es que para que eso pase, sería mediante una "ultravaloración".

Hay algunos bancos domésticos que más que eso parecen hedge funds

Bajo su punto de vista, por mucho que se analiza un banco, llega un momento que su balance se vuelve plano.

El gestos considera que hay algunos bancos domésticos que más que eso parecen hedge funds, por el nivel "desproporcionado" de bonos que tienen en cartera. Además, exclama que no sólo son españoles, sino también italianos. "Permitirle a los banco y con riesgo 0 inflar sus balances de bonos es como un segundo rescate a la banca", afirma.

Ya a toro pasado, Iván Martín pone de ejemplo el caso del Popular. Asegura que se pasó todo un verano estudiando sus balances porque no "paraban" de preguntarle "por qué no tenía Popular". Y tras este periodo llegó a la conclusión que "cuanto más analizaba, menos sabía de la entidad".

El gestor explica que sí que vio cosas que no le gustaron, como préstamos que no estaban saneados y con previsiones deficientes, incluso después de amplíar capital.

Inditex y Carrefour

Las dos apuestas de Magallanes de comienzo de año no dejaron indiferente a nadie. Sin duda alguna, entrar en Inditex y Carrefour es una clara declaración de intenciones de que en la gestora no temen al efecto Amazon.

La mitad de la apuesta parece que ya ha disipado las dudas. Inditex no da tregua y no para de crecer, pero lo cierto es que con Carrefour aún les toca sufrir un poco más.

"Para triunfar en la distribución tienes que ser tecnológico e Inditex lo es". Así de claro habla Martín sobre la compañía de Amancio Ortega. Desde Magallanes siguen con el 'late motive' de que todo lo que les ha quitado Inditex se los va a devolver" y parece que va a ser cierto. El euro sigue perdiendo fuerza frente al dólar y eso va a beneficiar a las cuentas de su segundo trimestre fiscal, asegura el experto, que bromea que con el tiempo (ha sido un año especialmente lluvioso) no se puede hacer nada.

Aunque se escuda en que Inditex tiene la agilidad para crear colecciones de forma muy rápida, con lo que se puede adaptar a climas adversos.

Alexandre Bompard ya "salvó" a FNAC

El caso de Carrefour es bien distinto. Aunque Martín tiene confianza ciega en la dirección del nuevo consejero delegado del grupo francés, Alexandre Bompard. El gestor recuerda que este empresario ya "salvó" a FNAC y aparece que hará lo mismo con Carrefour. Para comenzar ya ha firmado el acuerdo de negociación única en Europa, algo que para Martín es digo de admirar. Considera que era "ridículo" que cada región negociara de manera independiente.

Carrefour tiene dos problemas dice Martín. El primero es que su cotización está en niveles ridículos y el segundo es que tiene mucho espacio que ya no les hace falta por el disrupción del mercado online.

El gestor de Magallanes explica que Carrefour debería dejar de lado "vender ruedas y Iphone" y centrarse en la comida "la leche, los melocotones", porque a día de hoy no hay ninguna empresa que haya conseguido ser verdaderamente disruptor en este sector, cuando se trata del online. Y es que la realidad es que el transporte de comida es muy caro porque se tiene que hacer en condiciones especiales. Considera que el que consiga ganar esta batalla será el ganador.