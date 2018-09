Incus Capital levanta 500 millones para su tercer fondo español de deuda

Incus Capital se consolida como uno de los grandes fondos de deuda europeos. Este grupo inversor liderado por banqueros de inversión españoles y con sede en Madrid ha cerrado su tercer fondo de deuda europea -European Credit Fund III- tras captar 500 millones de euros.

El nuevo fondo casi duplica el anterior, el European Credit Fund II, cuyo capital ascendió a 270 millones en 2016 y que ya se ha invertido por completo.

Los 500 millones captados por el nuevo fondo proceden más de la mitad de Norteamérica y de inversores institucionales (Administraciones públicas, fondos de pensiones, aseguradoras y 'family office').

Más de la mitad del nuevo fondo se invertirá en créditos y financiaciones en España, aunque Incus también apuesta por Portugal, Francia -donde abrió el año pasado- e Italia, donde se ha expandido con una nueva oficina.

Estrategia

La estrategia de Incus está a medio camino entre la banca y el capital riesgo. Su especialidad es conceder financiación o comprar préstamos morosos de grandes empresas, infraestructuras o inmobiliarias. Su financiación es más barata que la del capital riesgo -y no exige tomar el control- y llega a clientes y/o situaciones a las que no pueden o no quieren llegar los bancos.

Entre las inversiones más conocidas de Incus está la financiación a Copisa; la adquisición de cuatro centro comerciales (ya vendidos) como el Alcalá Magna; la adquisición de una cartera de hipotecas y leasing de General Electric en Portugal; o una financiación para el desarrollo del proyecto Marina Vela en Barcelona.