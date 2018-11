El Gobierno recula y acuerda con los autónomos una subida de 5 euros al mes en 2019

Los autónomos se han salido con la suya. El Gobierno les quería subir las cuotas de forma importante en 2019 como medida transitoria hasta la implantación definitiva del pago por ingresos reales. Pero al final la subida se quedará en 5 euros más de cuota al mes durante 2019. Entre 50 y 60 euros más al año.

Lo cierto es que el acuerdo queda lejos de la propuesta inicial del Gobierno, con la que pretendía una subida mucho mayor. La presión de los autónomos lo ha hecho posible. Además, incluye la obligación de cotizar por el paro, las contingencias comunes y la formación, lo que mejora considerablemente la situación del colectivo.

El presidente de ATA, Lorenzo Amor, y el de UPTA, Eduardo Abad, han comunicado el acuerdo en sus respectivos perfiles de Twitter, donde han afirmado que la subida irá en la línea de los últimos 15 años.

Principio de acuerdo de @autonomosata y @upta_es y GobiernoLa cuota de autónomos no subirá 260€ en 2019La subida será en la línea de los últimos 15 años(entre 50 y 60€ más año)y con mejores prestacionesDerecho a paro,Formación y contingencias profesionales y bonificación IT

Además, las organizaciones de autónomos han conseguido que los trabajadores por cuenta propia cuenten con mejores prestaciones: derecho a paro, formación, contingencias profesionales y bonificación del 100% por incapacidad temporal.

La propuesta inicial del Gobierno contemplaba varios escenarios en los que, a mayor incremento de la base mínima, menor de los tipos de cotización, y al contrario. Y dejaba para 2020 la posibilidad de avanzar en una mesa de trabajo en un sistema que asegure que los trabajadores por cuenta ajena pagan impuestos y cotizaciones en función de sus ingresos reales.

Los 3 escenarios que proponía Trabajo

El primer escenario pasa por mantener en 2019 las bases de 2018 pero generalizando las actuales contingencias en sus tipos de cotización hasta alcanzar el 33,7%, de forma que el tipo el de incapacidad temporal sería del 29,3%, el de contingencias profesionales un 2,3%, el del cese de actividad un 2% y, como novedad, el de formación del 0,1%.

El segundo escenario plantea un incremento de la base mínima del 6,25%, si bien el tipo por contingencias comunes se quedaría en el 28,3%, a lo que habría que añadir un 2,1% por contingencias profesionales y 1,3% por cese de actividad, además del 0,1% por formación, alcanzando el 31,8%.

En el tercer escenario, el incremento de la base mínima alcanza el 12,25% hasta los 900 euros, pero con un tipo por contingencias comunes del 28,3%, del 1,9% por las profesionales y del 0,9% por cese de actividad, además del 0,1% por formación, hasta situar el total en el 31,2%.

La subida pactada es similar a la que se ha aplicado en los últimos 15 años

Pero ninguno a conseguido convencer a los autónomos, que han acabado imponiendo su postura y forzando al Ejecutivo a hacer una subida de la cuota en línea con la de los últimos 15 años. Además, los trabajadores por cuenta propia disfrutarán de mejores prestaciones.

Fuentes del Ministerio de Trabajo han celebrado el principio de acuerdo alcanzado este miércoles, que ya había sido previamente respaldado por el resto de asociaciones -UATAE y CEAC- y queda a la espera de ser ratificado de forma conjunta.

La opinión de los autónomos

Según una encuesta de ATA, ocho de cada diez autónomos rechaza cualquier subida de la cuota 2019 y solo el 32% aceptaría una subida similar a la de los últimos años, como la que se acaba de acordar. De los autónomos encuestados, el 68% cotiza en alguna de las bases mínimas, el 23% por una base superior a la mínima y menos de 2000 euros y el 9% en una base superior a 2000 euros al mes.

El 71% asegura que no puede cotizar por una base superior a la que cotiza actualmente, y un 29% que aunque puede no lo hace por diversos motivos. Así, de ese 29% que asegura que voluntariamente no desea subir su base de cotización, el 42% señala que tiene seguros y planes alternativos, uno de cada tres (36%) que no los hace por falta de confianza en el sistema y el resto (22%) ofrece otros motivos.