El Gobierno prohíbe las apuestas en las competiciones de menores de edad

Las casas de apuestas deberán suprimir aquellos eventos que sean protagonizados exclusiva o mayoritariamente por menores de edad desde este mismo martes. Así lo recoge la resolución publicada este lunes en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de la Dirección General de Ordenación del Juego.

Este organismo que pertenece al Ministerio de Hacienda específica que estos eventos protagonizados por menores de edad son aquellos que se desarrollen en el marco de una competición deportiva o de otro tipo que, de forma generalizada, sólo permita que participen personas con edades de 18 años o menos.

La Dirección General de Ordenación del Juego no ve conveniente que los menores participen en eventos en los que se puede apostar. Aunque esta resolución no se ha realizado sólo para garantizar la libertad de aquellos que no han cumplido los 18 años a la hora de participar en eventos, su objetivo también seguir separando a los menores de la actividad del juego y las apuestas.

Evitar "la perversión"

El organismo espera terminar con esta medidas con la posibilidad de que las competiciones de menores sean manipuladas mediante“la perversión” de aquellas personas cuya madurez aún no se ha completado y, por tanto, son más susceptibles de ser influenciadas.

La finalidad, concluye la resolución, es garantizar la participación saludable de los menores en la práctica de actividades que ayuden a un adecuado desarrollo de su personalidad, sin que exista un riesgo de influencia de asuntos económicos de terceros.