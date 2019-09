El bazuka de Draghi dispara a favor de la banca del norte

Mario Draghi ha echado el resto y poco o nada ha dejado para su última reunión como presidente del Banco Central Europeo (BCE) y mucho menos para su predecesora en el cargo Christine Lagarde, que tomará el mando del supervisor europeo el próximo 1 de noviembre.

El banquero italiano ha puesto en marcha algunas medidas para reactivar la economía y otras para neutralizar el daño que éstas podrían provocar en el sector financiero, el gran perjudicado en estos años de tipos negativos.

"Nunca olvidéis que la economía europea es una economía basada en los bancos, el dinero fluye a través de los bancos, y esa es la filosofía que está detrás de las medidas atenuantes que hemos aprobado", reconocía Draghi.

Se estima que la liquidez que guarda el BCE a la banca alcanza los 1,7 billones de euros. Hasta este martes, el supervisor cobraba a los bancos un 0,4% si no movían este capital y ahora, tras la última reunión, se les cobrará un 0,5%, pero sólo por una parte de este dinero.

La gran novedad

Mario Draghi ha puesto en marcha la famosa tasa de depósitos escalonada, con la que sólo se cobrará a la banca por una parte de sus fondos. El BCE ha decidido que los bancos tendrán al 0% el exceso de reserva equivalente a su mínimo de reservas multiplicado por seis.

680.000 millones de euros se guardarán en el BCE al 0%

Esto quiere decir que si un banco tiene guardado 1.000 millones de euros en el BCE y su mínimo de reservas es de 100 millones, a partir de ahora 600 millones estarán depositados a tipo 0 (gratis) y 400 millones pagarán la nueva tasa de depósito que ha aumentado hasta el 0,5%.

BBVA Research estima que el 40% del total del exceso de reservas de los bancos de la Eurozona no pagará los tipos negativos. Es decir, 680.000 millones de euros quedarán fuera de la medida que más ha apretado a la banca en los últimos años.

Pero lo cierto es que sólo beneficiara a aquellos bancos que más dinero tengan guardado, que en este caso son los del norte, que tienen aproximadamente un cuarto de toda sus reservas en el BCE, según fuentes financieras consultadas.

Bankia Estudios considera que el supervisor "se ha situado por debajo de las expectativas en lo que respecta a la bajada de tipos y al volumen del QE, pero lo ha más que compensado con el cambio en su 'hoja de ruta' y con el hecho de no poner plazo de finalización a las medidas".

"Draghi ha reconocido en varias ocasiones que esta política monetaria es buena para el lado de la demanda, pero tiene efectos negativos en la oferta (sistema bancario, fondos de pensiones, etc) y deben intentar mitigar esos efectos negativos con medidas de todo tipo (tiering, medidas macroprudenciales, etc). No le preocupa el efecto de los tipos bajos en los márgenes de los bancos, pero sí en que eso pueda afectar al canal de transmisión de la política monetaria", añade el mismo informe de la entidad presidida por José Ignacio Goirigolzarri.

Las otras medidas

Mario Draghi ha decidido bajar en 10 puntos básicos la tasa de depósito a los bancos, hasta el -0,50% y ha dejado inalterado los tipos de interés de referencia a los que presta semanalmente en el 0%.

Además, el supervisor europeo ha anunciado que vuelve a la compra de deuda a partir del 1 de noviembre con 20.000 millones de euros al mes, lo que deja en evidencia que Europa sigue necesitando de estímulos monetarios para no entrar en una recesión. A este respecto, el mandatario europeo a recalcado la necesidad de acompañar políticas monetarias con políticas fiscales.

En la nueva subasta de liquidez, el BCE ha incluido nuevas medidas para beneficiar a la banca. El tipo de interés en cada operación se establecerá ahora al nivel del tipo medio aplicado en las principales operaciones de refinanciación del Eurosistema durante la vida útil del TLTRO respectivo.

Para los bancos cuyos préstamos netos elegibles exceden un punto de referencia, la tasa aplicada en las operaciones TLTRO III será más baja y puede ser tan baja como la tasa de interés promedio en la facilidad de depósito que prevalece durante la vida de la operación. Asimismo, el vencimiento de las operaciones se extenderá de dos a tres años