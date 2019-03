La banca aumenta el plazo de la deuda de DIA con la condición de que triunfe su plan en la junta

DIA y la banca han pactado una prórroga del crédito sindicado de 912,11 millones de euros condicionada a la aprobación de la ampliación de capital de 600 millones de euros propuesta por el consejo de administración de la cadena de supermercados.

En concreto, la compañía ha firmado una carta de compromiso con sus acreedores financieros para modificar sus actuales líneas de financiación sindicada por un máximo de 912,11 millones de euros en la víspera de la celebración de la junta de accionistas.

Entre los cambios previstos figuran la extensión del vencimiento ordinario de todos los tramos de la financiación sindicada existente hasta el 31 de marzo de 2023 y la obligatoriedad de proceder a la amortización anticipada de la financiación sindicada no más tarde del 21 de abril de 2021 por venta de activos no estratégicos (entre los que se encuentra Max Descuento y Clarel) por importe no inferior a 100 millones de euros.

A ellos se suma la obligatoriedad de refinanciar los bonos existentes con vencimiento en 2021, con carácter previo a dicho vencimiento y de forma que se extienda el mismo a una fecha no anterior al 1 de enero de 2023, según ha informado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Subida en bolsa

Tras conocerse dichas modificaciones pactadas con la banca, las acciones de DIA subían más de un 4% a las 9.30 horas y se colocaban en los 0,60 euros, por debajo de los 0,67 euros ofrecidos por LetterOne en su OPA.