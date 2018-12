Una exempleada de Bantierra intenta abrir un frente contra el Banco de España en el BCE

La extrabajadora de la cooperativa de crédito Bantierra, Mar Uriarte ha elevado al Banco Central Europeo (BCE) una denuncia contra el Banco de España por "falta de supervisión" al permitir el 'rescate' de una entidad investigada por un presunto blanqueo de capitales. La denuncia, a la que ha podido acceder Vozpópuli, menciona también al ministerio de Economía dirigido entonces por el actual vicepresidente del BCE, Luis de Guindos.

El escrito, remitido a través del canal de denuncias de informantes de malas prácticas del BCE acompañado de una serie de documentos judiciales, se hace eco del 'rescate' de la entidad Bantierra, consumado finalmente por las Cajas Rurales, y de las publicaciones en medios de comunicación como Hoy Aragón, El Confidencial, El Mundo y ABC. Estas últimas publicaciones informaron que el rescate había sido pedido y organizado por el Banco de España en el año 2017 con el conocimiento del entonces ministro de Economía, que habría exigido que no se involucrara dinero público del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) en la operación.

"Para evitar un rescate bancario con cargo al FROB, lo que representaría un escándalo social (...) En marzo de 2017, como una forma encubierta de evitar el rescate, el Banco de España también autorizó la venta de activos inmobiliarios por 320 millones de euros de Bantierra", dice el escrito de denuncia, que añade que en julio de 2017, el Banco de España, presidido entonces por Luis María Linde, autorizó a Bantierra la venta a Arquia Banca de oficinas bancarias de Madrid, Valencia, Barcelona y Tarragona, oficinas en las que habría tenido lugar el supuesto blanqueo denunciado.

Así, la misma denuncia pone de relieve que la Fiscalía Anticorrupción investigaba una denuncia contra la propia Bantierra por presunto blanqueo de capitales chinos desde el año 2015. En 2016, la denunciante Mar Uriarte presentó una querella que el juzgado de instrucción acabaría inadmitiendo, frente a lo cual la Fiscalía Anticorrupción interpuso un recurso de apelación en favor de la querella en mayo de 2017 que la Audiencia de Madrid finalmente estimó. La denuncia inicial había sido elevada también al Sepblac en el año 2015, apunta Uriarte, que asegura que el Banco de España se saltó la legislación europea sobre regulación de capitales al permitir las operaciones descritas en el párrafo anterior pese a las querella y las investigaciones desarrolladas.

Consultado por este periódico, el Banco de España ha respondido que no va a hacer valoraciones sobre entidades supervisadas. Tampoco han ofrecido valoraciones desde el propio BCE. Casos como el de Uriarte no tienen un tiempo tasado de investigación.

El recorrido judicial en España

El Juzgado de Instrucción Nº16 inadmitió la primera querella por presunta falsedad documental y blanqueo en Bantierra por el apoderamiento indebido de la documentación en la que se fundaba la querella. La testigo querellante esgrimió que estaba sujeta a la Ley 10/2010 de Prevención de Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo "que le permite aportar la información a las autoridades, cuando tras informar internamente, el sujeto obligado no lo comunique al Sepblac".

La Fiscalía Anticorrupción presentó un recurso de apelación al Juzgado de Instrucción ante la Audiencia de Madrid, que la pasada semana concluyó diligencias y exigió al juzgado de instrucción que proceda a investigar a a Bantierra por presunto blanqueo de capitales chinos.

Según el auto de la Audiencia madrileña, el Juzgado debía retomar la investigación por considerar que "aceptar una querella no exige la constancia acreditada de lo que afirma, sino la posible relevancia penal de los hechos que contiene...del relato de los hechos de la querella, no puede excluirse 'per se' su carácter delictivo, ni aparecen aquéllos como totalmente inverosímiles (...) Resulta procesalmente inoportuno vincular la inadmisión a trámite de una querella a la valoración por parte del juez instructor de cuanta documentación obra unida a la querella y considerarla como prueba ilícita", subraya la sentencia.