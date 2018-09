DIA no levanta cabeza con Coto: pierde un 6% en Bolsa en su primer mes como CEO

"Todavía es pronto", valoran de manera unánime los analistas sobre Antonio Coto, consejero delegado de DIA desde el pasado 24 de agosto. El ejecutivo ha cumplido este lunes su primer mes al frente de la compañía de distribución y la pérdida del valor de sus acciones continúa. DIA retrocede un 6% con Coto al frente, pese a la subida de más del 4% que se vivió en la jornada de su nombramiento.

Pero en octubre llegará el protagonismo de Coto. El día 30, la compañía presentará sus resultados del tercer trimestre con el objetivo de poder ofrecer alguna buena noticia al mercado y recuperar la caída de su valor de un 52% en este 2018. "DIA debe hacer frente a un pago de deuda para el que no está generando caja", indica Francisco Fernández, experto y analista de mercados de gran consumo.

Una valoración que está basada en sus estimaciones. El analista espera que DIA cierre este ejercicio con un descenso en sus ventas del 11,46% respecto a 2017 y que logre un resultado de explotación (Ebit) de 111,86 millones de euros un 54,7% menos. "Estos resultados, para una compañía que realiza inversiones de capital (capex) de más de 300 millones de euros al año y tiene una deuda financiera neta de 1.230,3 millones, son demoledores", indica.

Unos signos de debilidad que mostró en su presentación del segundo trimestre en el pasado mes de julio. Aunque el exCEO, Ricardo Currás, quiso tranquilizar al mercado asegurando que la segunda mitad del año la noticias serían mejores. El equipo gestor apuntaba a un crecimiento en ventas "like for like" en España en las tres primeras semanas de julio, frente a la caída de la primera mitad del año, y unos comparables más favorables en emergentes.

Y ahora esta patata caliente cae en manos de Antonio Coto. El ejecutivo tiene las riendas de una compañía que está viviendo una tormenta perfecta este año. DIA está pagando las consecuencias de la fuerte competencia en España y Portugal, con el dominio de Mercadona y el avance de Lidl. Este castigo se une con la debilidad de las monedas en Brasil y Argentina, lugares que conoce muy bien el nuevo ejecutivo, y que siguen lastrando los resultados del grupo.

¿Habría sido mejor encontrar un 'Pablo Isla'?

El reto que tiene Antonio Coto por delante es enorme. Aunque su currículum en el sector, capitaneó la llegada de DIA en Latinoamérica, y su rol como hombre de la casa, con más de 30 años en la cadena de distribución, puede facilitarle el trabajo. O no. "Puede que fuera una mejor opción traer un aire nuevo a la compañía que ofreciera un punto de vista renovado", considera Jacinto Llorca, autor del libro 'El Código del Retail'.

Un camino similar al que adoptó Amancio Ortega cuando eligió a Pablo Isla para dirigir Inditex. Un punto de vista que comparte Francisco Fernández. "Un hombre de la casa es extraño que vea una realidad distinta", indica. Aunque serán valoraciones que insisten los expertos que habrá que realizar cuando pase más tiempo.

No obstante, 'la remontada' de Coto deberá ser consensuada con el máximo accionista, Mikhail Fridman, y sus dos consejeros en DIA, Stephan DuCharme y Karl-Heinz Holland. "Va a estar muy vigilado", considera Llorca. "Tiene un reto muy importante por delante, que ahora no es una cuestión de expansión como le sucedió en Latinoamérica, sino de lograr asentarse en un mercado tan agresivo como el nacional", añade.

Liderar el fundamental Plan Estratégico

Todas las expectativas puestas en el nuevo consejero delegado y en las intenciones de su máximo accionista se espera que queden reflejados en su próximo plan estratégico. Una de ruta que Currás anunció que también se presentaría en octubre. Aunque los movimientos en la directiva han podido trastocar estos planes.

"Sus intenciones con Amazon es uno de los puntos fuertes de esta estrategia", considera Jacinto Llorca. Una senda por la que DIA avanza lento, como el resto del sector. Las ventas online alcanzaron los 39 millones de euros en los primeros seis meses de , con un crecimiento del 48%. Las ventas siguen representando una parte pequeña de las ventas totales del grupo: 1% de las ventas totales y un 1,4% de las ventas en España y Portugal.

Otro de los puntos claves es saber contra quién quiere competir. "Debe ofrecer un giro fuerte de su estrategia para reconocer sus rivales", considera Francisco Fernández. Las renovaciones de tiendas que está llevando la compañía cambian la experiencia de compra, pero generan ciertas dudas entre los expertos sobre si es un paso acertado.

"Considero que la renovación de DIA tendría que apostar por un modelo similar a Lidl, es decir, un supermercado de precios bajos pero con una elevada atención al cliente", apunta Llorca. Un listado de deberes para Antonio Coto que, con sólo un mes al frente, ya consigue acaparar todas las miradas.