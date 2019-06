Consum lidera la puja por las 30 tiendas de DIA pendientes de venta

Consum trata de tú a tú a Mercadona en su propia casa. Y ahora se prepara para hacerlo en más mercados. Según explican fuentes del sector, la cooperativa valenciana lidera la puja por la treintena de tiendas de DIA que continúan en el mercado. Este interés se integra dentro de su objetivo de llegar a Madrid y expandir su negocio en Cataluña.

El plan de Consum incluiría la compra de tiendas puntuales, sin considerar el paquete completo. Estas 30 tiendas de DIA son aquellas por las que existe un mayor interés, tras anunciar a principios de este mes que cerrará 219 tiendas ante la falta de posibles compradores. Una operación de venta de tiendas de DIA que esperan cerrarse en el mes de julio.

La cooperativa vasca también sondea las oportunidades que pueda ofrecer la crisis de Caprabo en Cataluña, según explican estas mismas fuentes. Y su objetivo con DIA se centra en su llegada a Madrid. Consum busca una pequeña red de tiendas para llegar a la capital, un mercado donde han surgido otros nombres como Hiber o Hiper Usera como objetivos de la cadena valenciana.

El director general de Consum, Juan Luis Durich, aseguró sobre este tema, a principios de mayo, que en sus planes de expansión "no se descarta ninguna operación de compra". El ejecutivo destacaba que si ofrecen un grupo de tiendas que "nos vienen bien, nos interesan y vemos razonable, no decimos que no, no estamos cerrados a posibles operaciones”.

Unas declaraciones que realizó Durich tras presentar los resultados anuales de la compañía con un aumento de la facturación del 8,45%, hasta alcanzar los 2.731 millones de euros, y un beneficio de 52,2 millones de euros. Desde Consum aseguran a este medio que, más allá de estas declaraciones, no hay nada nuevo que añadir al respecto.

Rivales en la puja

El mercado insiste en que Consum contará con competidores en la puja por los establecimientos de DIA. El regional madrileño Ahorra Más quiere aprovechar su buena inercia para crecer con alguna compra. Alcampo es otro de los busca aumentar su posicionamiento urbano en las grandes ciudades con esta red de tiendas.

Lidl es uno de los nombres que suenan con más fuerza para competir con Consum. El grupo alemán explicaba en marzo de manera oficial a Vozpópuli que "tiene como objetivo estar cada día más cerca del cliente. En este sentido, la compañía analiza continuamente todas las oportunidades de mercado que puntualmente puedan surgir y que estén alineadas con su estrategia de expansión en nuestro país".

Carrefour y El Corte Inglés son otros dos nombres aparecen en la lista. "DIA cuenta con una importante red de tiendas que encajan la estrategia de extensión urbana de Supercor", destacan desde el mercado. El grupo francés también está inmersa en este mismo plan, como demuestra su aumento del 15% en su red de tiendas de conveniencia en España.

Mercadona se descarta en este proceso. El propio Juan Roig lo negó rotundamente ante los medios en sus últimos resultados anuales. Zapatero, a tu zapatos. Nosotros somos otro tipo de empresa", indicó el presidente. El líder del mercado cuenta con un tipo de tienda muy concreto y que no encuentra en la red de DIA.