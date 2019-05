Los Carulla retoman la compra de Continental Foods, frustrada por el 'procés'

Los Carulla, propietarios de Agrolimen, han retomado la que puede ser la mayor compra que afrontan en lo que va de siglo, la adquisición del grupo belga Continental Foods, valorada en unos 1.000 millones de euros.

La operación, que se frustró a finales de 2017 coincidiendo con la etapa de mayor tensión vivida en democracia en Cataluña, supondría para la familia catalana, tradicionalmente vinculada con tesis independentistas, expandir su negocio alimentario en Europa.

Agrolimen, a través de su filial The GB Foods -con marcas como Gallina Blanca, Star, Jumbo, Grand'Italia, Gino- y el fondo CVC (una de las mayores sociedades de capital riesgo en Europa, dueña en España del 20% de Naturgy) comunicaron el jueves que negociaban en exclusiva la venta de Continental Foods al grupo de la familia Carulla.

Agrolimen gestiona un patrimonio valorado en cerca de 900 millones

Continental Foods, con sede en la ciudad belga de Puurs, es heredera del negocio alimentario en Europa de Campbell Soup Company, con reconocidas marcas de sopas en países de centro del continente, cuatro fábricas -dos en Francia, una en Bélgica y otra en Alemania-, ingresos anuales cercanos a los 400 millones de euros, y una plantilla de más de 1.000 personas.

CVC adquirió Continental Foods en 2013. Durante 2017 el fondo y la familia Carulla negociaron durante buena parte del año la misma operación que ahora se disponen a firmar, pero las conversaciones se rompieron coincidiendo con las semanas más duras del 'procés', a finales de ese año. Fuentes financieras que entonces consultó este diario aseguraron que la ruptura se debió a diferencias sobre el precio.

Ocasión de oro

Para Agrolimen la adquisición de Continental Foods representa una oportunidad de oro para expandir su negocio en Europa.

A través de The GB Foods, con 2.400 empleados, el grupo presidido por Artur Carulla Font -cuyas cuentas firman sus hermanos Jordi y Lluís, y sus hermanas Maria, Montserrat y Aurèlia- comercializa sus artículos en mercados europeos como el español, el italiano, el ruso y el holandés; y también en África y Oriente Medio. Continental Foods vende sus productos en Bélgica, Finlandia, Francia, Alemania y Suecia.

La familia Carulla gestiona a través de Agrolimen un conglomerado empresarial con un patrimonio valorado en cerca de 900 millones de euros. El grupo, con sede en Hospitalet de Llobregat, administra empresas de alimentación, de servicios financieros, e inmobiliarias.

Entre las sociedades gestionadas por Agrolimen se encuentran The GB Foods o Affinity Petcare, una de las mayores empresas de alimentación para mascotas del mundo. En 2016 vendió The Eat Out Group, dueño de la cadena Pans & Company, al grupo portugués Ibersol.