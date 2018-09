CaixaBank también descarta regresar a Cataluña: "Volveríamos a tomar la misma decisión"

CaixaBank también descarta, por el momento, devolver su sede social a Cataluña. Así lo ha dado a entender este miércoles el consejero delegado del banco, Gonzalo Gortázar, durante su comparecencia en la Comisión de Investigación de la crisis financiera.

Ante las críticas del diputado de ERC Joan Capdevila, que ha acusado a la entidad de ser un "agente del 155", el banquero madrileño ha explicado que la decisión de trasladar la sede social del banco a Valencia atendió "estrictamente" a razones profesionales para mantener la confianza de los clientes, que se había "resquebrajado" a raíz de la celebración del referéndum ilegal del pasado 1 de octubre en Cataluña y que había provocado una salida de depósitos.

"Ante cualquier cosa que ponga en cuestión la confianza de los clientes, el banco tiene que reaccionar para proteger la estabilidad de la entidad y de sus depositantes, sean catalanes o del resto de España, piensen de una forma u otra".

El consejero delegado de CaixaBank ha defendido que la decisión de trasladarse a Valencia no tuvo "ninguna influencia política". "No fue una decisión fácil, pero si tuviésemos que volver a afrontarla el consejo volvería a tener las mismas conclusiones", ha espetado Gortázar, que ha reconocido que la decisión se tomó "con lástima", dado el arraigo de CaixaBank en la región.

Además, en velada referencia a la vuelta de Agbar, ha indicado que no es lo mismo una empresa industrial que una entidad bancaria, pues las últimas son más sensibles ante pérdidas de confianza.

Tasa Tobin

Respecto a la idea de Pedro Sánchez de implantar un impuesto a las transacciones financieras, conocido como Tasa Tobin a nivel internacional, Gortázar ha reconocido que esta propuesta es "más razonable" que imponer un impuesto específico sobre la banca.

En cualquier caso, ha incidido en que es necesario desarrollar un marco legal para garantizar que el impuesto sea efectivo y las transacciones no se van a otros mercados. "Debería tener un alcance internacional y no solo español", ha recomendado.

Además, ha reiterado que los bancos que sobreviven a día de hoy no fueron los "culpables" del rescate bancario, por lo que consideraría "injusto" imponer un gravamen específico sobre el sector. "Los bancos que estamos a día de hoy no fuimos los culpables. No ha venido dinero de los contribuyentes a nuestro bolsillo. El rescate de la banca no es un rescate que corresponda pagar a las entidades que no han sido problemáticas".