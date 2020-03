La CIA libera un documento secreto que asegura que la URSS usaba Big Data en los 60

La URSS desarrolló un programa para implementar Big Data a mediados de la década de 1960. Así lo refleja un documento secreto desclasificado por la CIA. En él se informa de los planes del régimen comunista para informatizar 119 de sus plantas de producción. Se trata de una de las primeras experiencias que el país comunista tuvo con el Big Data.

La planificación fue hecha pública durante 1965 y 1966 por el órgano de la URSS, y recogido por los servicios de inteligencia norteamericanos como "la mayor evidencia de los planes soviéticos de utilizar computadoras para mecanizar el manejo de los datos de las fábricas, con el objetivo de ahorrar trabajo administrativo y proporcionar información que mejore la eficiencia".

El documento secreto -ya desclasificado como tal-, al que ha tenido acceso este medio, asegura además que "las computadoras son un medio para obtener el volumen de datos regionales necesarios, tanto a escala regional como nacional, que permitan a la URSS crear un sistema central para la planificación y el control económico de dichas plantas".

"Hay que entender que Big Data se refiere en gran medida al límite que tiene un ordenador para coger los datos y jugar con ellos directamente. Básicamente, a si su memoria RAM puede con todo de una sola vez o hay que partir el problema. Probablemente, los datos que pudiesen recoger en los años 60, sobre esas empresas cupiesen en un spreadsheet de Excel hoy. Pero un spreadsheet de hoy, no cabría en su memoria. Es por eso que se puede decir que el documento es una evidencia histórica de los comienzos de Big Data. Pero no sólo es eso: evidencia que ya por aquel entonces se entendía la capacidad de la digitalización como pieza clave en la industria de un país", explica Sergio Álvarez-Teleña, experto en Inteligencia Artificial y fundador de SciTheWorld, compañía dedicada a transformación tecnológica y algorítmica.

Cruzaban datos de nóminas y productividad

La CIA también explica en el documento que la URSS decidió "asumir la computerización y automatización como solución debido al bajo ratio de crecimiento de su industria y la compleja planificación de los procesos. A tal efecto se ha creado un grandioso plan para desarrollar una red de ordenadores para controlar la economía nacional. El plan también contempla la instalación de computadoras más modestas en los centros de trabajo un requisito indispensable para el desarrollo de un sistema de control de datos integrado a nivel nacional".

El objetivo del sistema era cruzar y procesar datos de las nóminas de los trabajadores de las fábricas, los niveles de producción de las mismas, la mano de obra utilizada y el inventario de cada instalación, entre otra información, para sacar el máximo rendimiento al tejido industrial soviético.

"La pregunta es, por qué no funcionó. Fueron los científicos e ingenieros computacionales que no pudieron con el reto? ¿Fueron los economistas que no supieron cómo aprovechar la información para optimizarlo?Han pasado 60 años y, si bien la digitalización es más popular que por aquel entonces, a nivel de impacto seguimos en general igual. Son pocos los que han sabido escoger al talento que lidere todo este cambio. Y eso nos lleva a la conclusión más importante del documento para mí: esto es un reto de líderes digitales con talento, unicornios, que muy de vez en cuándo aparecen para exprimir datos, activar estrategias sobre ellos, gestionar la resistencia al cambio ,y elevar el valor de la acción y la sociedad que le rodea", concluye Álvarez-Teleña.

La información se compartió con Franco

Hasta entonces, tal y como refleja el documento, la URSS había utilizado a menor escala ordenadores en sus fábricas, sin el objetivo de crear un sistema de control de la producción mediante la combinación de datos. Entre las instalaciones que ya poseían equipos informáticos se encontraba la Planta de Vehículos a Motor de Moscú, la Planta de Vehículos a Motor Gorky, la Planta Metalúrgica de Leningrado y la Planta de Motores Diesel Yaroslavl.

Estados Unidos decidió compartir con los servicios de inteligencia de una serie de países parte de la información recogida en el documento secreto. Uno de ellos fue la España de la época, entonces regentada por el dictador Francisco Franco, cuyo régimen estaba frontalmente enfrentado al comunismo.

El Big Data es una metodología relativamente reciente a través de la cual es posible llegar a conclusiones de importancia para las empresas o instituciones públicas mediante el uso y la combinación de datos del ciudadano o la operativa de negocio.