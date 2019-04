El CEO de DIA ruega por carta a los accionistas que acepten la OPA de Fridman

El consejero delegado de DIA, Borja de la Cierva, ha emitido este martes una carta a los accionistas para solicitarles que acepten la OPA de LetterOne, el brazo inversor de Mikhail Fridman. "Si la OPA no tiene resultado positivo, el aumento de capital no podrá ejecutarse y, en tal caso, existe un riesgo elevado de que DIA no disponga de la liquidez necesaria para el curso ordinario de sus negocios y, por tanto, se vea abocada a un proceso concursal o de disolución y liquidación de la sociedad", ruega el ejecutivo de la compañía en esta misiva.

De la Cierva matiza en su comunicado que estas opciones provocarían "la pérdida sustancial o incluso total de las inversiones en la compañía". Unas palabras que llegan pocas semanas después de que LetterOne anunciara una ampliación del periodo de aceptación, hasta el día 30 de abril. Este cambio de fecha se produjo por la interferencia de la Semana Santa en este proceso y porque la aceptación rondaba el 4%, frente al 35,5% que necesita la propuesta de Fridman.

Los accionistas de DIA deben aceptar los 0,67 euros por acción que ofrece LetterOne, según el CEO de DIA. Un precio que no va a ser mejorado por parte del fondo de Fridman, como adelanta Vozpópuli este martes. La oferta de LetterOne incluye una ampliación de capital por 500 millones de euros promovida por el fondo, condicionada por el éxito de la opa. Esta inyección es vital para el futuro de la compañía, recuerda Borja de la Cierva.

No obstante, el ejecutivo de DIA recuerda la propuesta que resultó elegida por los accionistas de la compañía no fue la diseñada y negociada por el Consejo de Administración, sino la promovida por LetterOne, consistente en ese aumento de capital, y cuya ejecución está sometida a dos condiciones esenciales: el éxito de la OPA y la consiguiente toma de control del Consejo de Administración por LetterOne; y un nuevo acuerdo de refinanciación de la deuda bancaria de DIA satisfactorio para el fondo de Fridman.

Las acciones de DIA responden este martes a la carta del consejo y al negativa de Fridman de subir la oferta con caídas del 2%. El precio de la acción se sitúa en estos momentos en los 0,64 euros y se aleja de los 0,67 euros que ofrece el fondo en su propuesta.