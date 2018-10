BBVA mantiene abierto el proceso para elegir a su nuevo CEO: "Hay muchos candidatos"

BBVA aún no sabe quién será el consejero delegado de la entidad una vez que Carlos Torres ascienda a la presidencia ejecutiva del banco para dar el relevo a Francisco González. Lo que está claro es que será alguien de la casa, aunque, por el momento, sigue habiendo "muchos candidatos" para acceder al puesto de CEO.

Así lo ha asegurado Torres durante la presentación de los resultados trimestrales celebrada este martes. "Con toda seguridad será alguien de la casa, hay mucho talento y muchos candidatos para acceder a este puesto", ha explicado el consejero delegado, que ha evitado precisar cuándo se conocerá el nombre de su sucesor. "Se anunciará durante el trimestre", ha espetado.

Por el momento, BBVA continua negociado con el Banco Central Europeo (BCE) para situar a Ricardo Forcano como nuevo número dos de la entidad una vez que Torres releve a González en la presidencia, pero el perfil de este directivo, actualmente responsable global de Talento y Cultura, no gusta en Fráncfort dado que es muy similar al de Torres.

Así, Torres está estudiando distintas alternativas por si el BCE impone su criterio, que pasan por dar poder a su directivo de confianza en paralelo al nuevo consejero delegado. Además, dentro del banco se habla de un posible tridente formado por Forcano; Juan Asúa, director de Corporate & Investment Banking; y Javier Rodríguez Soler, director de Estrategia y M&A, también de máxima confianza del futuro presidente.

Confía en que Francisco González pueda acceder a la presidencia honorífica de BBVA

Junto a Forcano, Asúa y Rodríguez Soler, también suenan para el cargo Jaime Sáenz de Tejada, director financiero; Jorge Sáenz-Azcúnaga, primer ejecutivo de banca minorista; Cristina de Parias, directora de BBVA España; y Derek White, responsable global de Customer Solutions.

En cualquier caso, durante la rueda de prensa, Torres ha aseverado que el retraso en el nombramiento del nuevo CEO no está ralentizando la operativa del grupo. "El equipo está muy alineado entorno a la estrategia, como se demuestra con los resultados", ha señalado.

Por otra parte, el todavía consejero delegado de BBVA, no ha descartado que Francisco González pueda acceder a la presidencia honorífica del grupo, cuestión que también se negocia con el organismo que preside Mario Draghi. "(Francisco González) no seguirá influyendo en la gestión del banco después de jubilado, lo que no implica que sea presidente de honor. A mi me encantaría que lo fuera", ha dicho Torres, que ha agregado que en la trayectoria de FG ha habido tanto aciertos como errores.

Pide claridad al Tribunal Supremo

En cuanto a la postura del Tribunal Supremo respecto los gastos hipotecarios, Torres ha solicitado al Alto Tribunal que aclare "cuanto antes" su postura. "Es conveniente que no se prolongue la situación", ha indicado el futuro presidente de BBVA.

Además, ha reforzado su postura respecto a la posibilidad de que el pronuciamiento definitivo del Supremo del próximo 5 de noviembre implique retroactividad. "En ningún caso puede ser que se penalice a quien ha cumplido la ley, porque eso es un principio de seguridad jurídica", ha afirmado, razón por la cual el banco no ha considerado aplicar provisiones tras la sentencia del Supremo.

Respecto a Turquía, Torres ha comentado que la subida de tipos en el país y el nuevo programa económico del Gobierno de Recep Tayyip Erdoğan van "en la buena dirección". "Se ha de perseverar en estas medidas aunque generan sufrimiento en cuanto al crecimiento del país, pero no hay otros atajos, es el camino que hay que seguir".