BBVA regresa a la Audiencia Nacional para explicar sus negocios con Villarejo

El representante jurídico de BBVA regresa este jueves a la Audiencia Nacional para reanudar el interrogatorioque empezó el pasado 20 de noviembre. Adolfo Fraguas, director de servicios jurídicos de la entidad financiera, acude nuevamente a sede judicial para declarar en nombre del banco, imputado como persona jurídica por los delitos de cohecho, revelación de secretos y corrupción en los negocios por haber realizado pagos al comisario jubilado José Manuel Villarejo para que realizara presuntos trabajos de espionaje.

Esta comparecencia estaba prevista en un principio para el viernes 29, pero un cambio de agenda en el Juzgado Central de Instrucción número 6 -donde se investiga el caso Tándem- permitió al magistrado Manuel García Castellón adelantar el calendario y celebrar la declaración este jueves.

La entidad ha sido llamada nuevamente a sede judicial después de que el pasado miércoles 20 compareciera durante tres horas y medias. En aquella ocasión, la declaración se dividió en dos sesiones: la primera entre las 10 y las 12 horas; la segunda, entre las 16 y las 18 horas. En medio, el magistrado tuvo que celebrar las vistillas a cuatro de los CDR detenidos por presuntos delitos de terrorismo.

Respondió las preguntas

Según fuentes cercanas al caso, aquel día el representante legal del banco respondió a preguntas del ministerio público y del juez instructor del llamado caso Villarejo. En la declaración solo estuvieron presentes los abogados del banco, al tratarse de una pieza que se encuentra bajo secreto de sumario. Este jueves, el director de servicios jurídicos de la entidad deberá terminar el interrogatorio sobre los negocios del banco con empresas del comisario jubilado y principal investigado en esta causa.

Estas citaciones tienen lugar cuatro meses después de que el magistrado acordara la imputación de BBVA por hechos que serían constitutivos de los delitos de cohecho, descubrimiento y revelación de secretos y corrupción en los negocios. En concreto, se le investiga por los contratos que habría suscrito con la empresa Cenyt -propiedad del comisario- durante 13 años.

La declaración de BBVA se suma a otra decena de citaciones que han tenido lugar en la Audiencia Nacional en el marco de esta investigación. En la lista de imputados destacan el expresidente del banco Francisco González; el ex consejero delegado Ángel Cano; el actual asesor de presidencia Juan Asúa; el ex jefe de seguridad Julio Corrochano y el ex jefe del Área de Riesgos y Recuperaciones Inmobiliarias Antonio Béjar, quien fue destituido de su cargo en la entidad en medio de los interrogatorios.

Colaboración "proactiva"

Tras prestar la primera declaración en la pieza 9 del caso Tándem la entidad emitió una nota de prensa en la que reiteraba su compromiso con la justicia, con la que asegura haber colaborado de forma "proactiva" desde el inicio de la causa aportando documentación y el propio informe "forensic" elaborado por Garrigues, Uría Menéndez y PwC.

"Nuestra prioridad es el esclarecimiento de los hechos, como hemos hecho hasta ahora. Somos un banco con fuertes valores y principios que guían nuestro comportamiento cada día", indicó el presidente del BBVA, Carlos Torres Vila, según informa Efe.