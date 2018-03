Rajoy encarga a Arenas un documento que unifique a los barones del PP en financiación

Aunque parece muy poco probable que el Gobierno vaya a ser capaz de sacar adelante la reforma del sistema de financiación en esta legislatura, el PP ha decidido ponerse manos a la obra para intentar dar pasos al frente. Según ha podido saber este periódico, ha encargado a Javier Arenas, actual vicesecretario de Política Autonómica y Local, la redacción de un solo documento en el que tiene que conseguir plasmar una postura unánime del PP, a pesar de las grandes diferencias que existen entre regiones.

Hace ya casi un mes que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, comió con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y los barones del PP en Madrid. En la reunión se habló de muchas cosas pero, sobre todo de financiación. Y es que dentro del partido que da sustento al Gobierno las posturas también están muy alejadas. Lo que ocurrió que la quita o no quita de la deuda es un buen ejemplo de los distanciadas que están las regiones.

El gallego Alberto Núñez Feijóo, al castellano-leonés, Juan Vicente Herrera, y a la madrileña, Cristina Cifuentes, se mostraron totalmente contrarios a una eventual quita, una medida que Montoro dejó caer unas semanas antes del almuerzo en el Congreso de los Diputados. Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia (gobernada por el PP) o Baleares, las comunidades más endeudadas, serían las más beneficiadas.

Las supuestas quitas de deuda, uno de los elementos que enfrenta a las comunidades del PP

Montoro relajó las tensiones asegurando que no habría quitas como tal, pero sí algo para evitar que el nuevo sistema inicie su andadura lastrado por la deuda. Este mensaje iba dirigido al presidente murciano, Fernando López Miras, muy preocupado por la situación de su comunidad.

Hay más temas que distancian a las comunidades del PP, como la armonización de algunos impuestos autonómicos o las diferencias de población. De hecho, estas diferencias llevaron a algunas comunidades del PP a aliarse con otras del PSOE para pedir que el nuevo sistema tenga en cuenta la despoblación de sus comunidades y la dispersión y el envejecimiento de sus poblaciones.

El PP quiere evitar que las comunidades se empiecen a agrupar por necesidades y no por color político, motivo por el que quiere escenificar unidad con una propuesta redactada por Arenas y capaz de contentar a todas sus regiones. La propuesta tendrá que enviarse primero al Comité Técnico Permanente de Evaluación (CTPE) y luego a las comunidades. De hecho, el principal partido de la oposición lleva tiempo esperando este papel. Mientras no lo tenga en sus manos, no quiere posicionarse a nivel global de partido.

Otra legislatura perdida

Más vale que todo vaya rápido y que la propuesta se pueda enviar al Comité en unos días, puesto que, según publicó el diario Alicante Plaza la semana pasada, el órgano formado por técnicos de la Administración Central y de las comunidades celebrará su última reunión dentro de poco tras esperar tres meses una propuesta del Gobierno que nunca llega.

Aunque el papel de Arenas llegue a tiempo, parece poco probable que el PP vaya a ser capaz de plantear una buena reforma del sistema de financiación en lo que queda de legislatura. Su debilidad política se está viendo en otros temas como los Presupuestos y las pensiones y en este caso entran también los intereses concretos de cada comunidad. El acuerdo es una quimera.